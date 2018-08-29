罕病「抓周兄弟」恩人曝光　親筆信證實是黑范夫妻

善行曝光！中國廣東日前傳出有對雙胞胎罹患罕見的「慢性肉芽腫病」，必須靠骨髓移植使得保命，否則撐不過1星期，但孩子父母所籌的醫藥費只夠1人動手術，夫妻竟讓雙胞胎「抓周定生死」，消息曝光輿情譁然，近日各界善款湧入，小兄弟已順利接受治療，網友也揭露背後幫忙籌款的善心人士就是藝人陳建州夫婦。

有網友近日在微博爆料，指這對「抓周兄弟」得以順利募得手術費，都是靠一對台灣藝人夫妻的幫忙，並附上這對善心夫妻寫給雙胞胎爸媽的親筆信，就有人猜測這對明星夫婦應該就是男星陳建州（黑人）和歌手范瑋琪（范范）。



▲范瑋琪（左）與丈夫陳建州育有雙胞胎兄弟飛飛、翔翔。（圖／翻攝臉書，2018.08.29）

網友留言問黑人：「這對夫婦是你和范范嗎？」他沒否認，僅說：「我們只是在能力範圍內盡一份心力！幫助孩子渡過難關」，而《TVBS》向黑人求證，他才鬆口表示希望低調，坦言和范范也是雙胞胎家長，看到新聞很難過，基於同理心希望能盡份力，至於捐款金額及細節則不願多談。



▲網友留言求證，黑人沒有否認。（圖／翻攝愛奇藝娛樂微博 , 2018.08.29）

目前善款總額超過330萬元新台幣，已足夠讓小兄弟進行手術。雙胞胎母親也公開感謝黑范夫妻，「謝謝范范夫婦對我們的大力支持，很榮幸有大家的幫助，也謝謝全社會愛心人士的幫忙和鼓勵」。



▲黑人夫妻親筆信曝光。（圖／翻攝新浪娛樂微博 , 2018.08.29）

黑范夫妻親筆信內容如下：

老師總是把最難的功課，交給班上最聰明的學生，而上帝總是把最艱困的任務，交給他認為最了不起的子民！

為你們全家祈禱，祝福孩子能平安、健康的長大！一切交托給上帝，保守眷顧～





