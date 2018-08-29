毛利人尋根 卑南遺址的巴圖是傳家寶

（中央社記者盧太城台東縣29日電）相距9千公里的台灣和紐西蘭，在文化上有許多相似地方，台東卑南遺址出土的「巴圖」是毛利人的傳家寶，兩地老祖宗捕捉老鼠的方法也一樣。

近幾年學者陸續從考古、文化、血緣提出台灣是南島的原鄉，台灣的老祖宗移民至夏威夷和紐西蘭，在紐西蘭毛利人也認為自己的祖先來自台灣。

民國95年9月間，前台中市長胡志強訪問紐西蘭時，在奧克蘭戰爭紀念博物館中，發現官方文獻記載，毛利人是4000多年前從台灣移民到紐西蘭

近日毛利青少年來台尋根，從台北到花蓮、台東，走訪原住民部落，毛利人的老祖宗和2、3千年的台東卑南遺址最有淵源。