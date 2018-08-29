毛利人尋根 卑南遺址的巴圖是傳家寶

（中央社記者盧太城台東縣29日電）相距9千公里的台灣和紐西蘭，在文化上有許多相似地方，台東卑南遺址出土的「巴圖」是毛利人的傳家寶，兩地老祖宗捕捉老鼠的方法也一樣。
近幾年學者陸續從考古、文化、血緣提出台灣是南島的原鄉，台灣的老祖宗移民至夏威夷和紐西蘭，在紐西蘭毛利人也認為自己的祖先來自台灣。
民國95年9月間，前台中市長胡志強訪問紐西蘭時，在奧克蘭戰爭紀念博物館中，發現官方文獻記載，毛利人是4000多年前從台灣移民到紐西蘭
近日毛利青少年來台尋根，從台北到花蓮、台東，走訪原住民部落，毛利人的老祖宗和2、3千年的台東卑南遺址最有淵源。
毛利女孩喜歡配戴玉器項鍊，男孩身上也隨身帶有玉器，他們的玉器和卑南遺址出土的玉器相似，尤其是長方形的玉錛和卑南遺址出土的似乎一模一樣。
玉錛是台灣史前人類很重要的陪葬品，這次毛利青少年訪問團小團長Rheuben說，玉錛在紐西蘭是代表很特殊的意義，有的是傳家寶，有的是長輩因特殊原因送給晚輩，他身上的玉錛是長輩送的，希望他傳承毛利文化。
另外，卑南遺址人農耕用的「巴圖」 (patu)，在台灣其他遺址鮮少發現。民國102年曾帶領毛利人到卑南遺址參訪的奧克蘭大學考古文化老師Maaki說，紐西蘭也有「巴圖」，語音、造型和台灣的一樣，不過紐西蘭「巴圖」相傳是毛利祖先戰爭用的武器，後來變成象徵領導人的信物，現在成為家傳之寶。
另外，卑南遺址人蓋的穀倉會利用石頭做成防鼠板，這和毛利人的祖先防老鼠方法相同；釜和鋤頭也是一模一樣。 （編輯：李亨山）1070829