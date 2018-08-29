美企漲價速度創9年來最快 但不是每間都有「漲價題材

隨著川普稅改上路、美國經濟復甦、勞動力市場緊俏和美中貿易戰的你來我往，已令美國企業肩上的漲價壓力是日益沉重，據最新研究數據顯示，多數美國企業已按捺不住，紛紛起身向市場高喊「漲價」。

週二 (28 日) 調研機構 IHS Markit 發表最新研報，7 月份美國企業正以近 9 年來最快速度對終端產品進行漲價，如 3M (MMM-US)、惠而浦 (WHR-US) 等消費品企業，即是有漲價壓力的主要企業。

除了美國勞工薪資上漲的壓力之外，川普引發的貿易戰壓力，早令許多美企承受著成本上揚的壓力；但另一方面，受惠於白宮實施的稅改政策與財政政策，也為美國企業營造了強勁的經濟環境、帶動實體需求，而需求力道的升溫，也相對加強了企業產品在市場的「要價能力」，令美企能夠在成本上漲的環境中，進而向市場漲價。