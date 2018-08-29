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工商快訊

廣編／入圍「台中十大伴手禮」評選　寬心園南瓜派有優惠

記者金武鳳／台中報導2018/08/29 19:24
▲寬心園開發的五穀南瓜派，入圍「台中十大伴手禮」評選名單（圖／金武鳳攝 , 2018.8.29)
▲寬心園開發的五穀南瓜派，入圍「台中十大伴手禮」評選名單（圖／金武鳳攝 , 2018.8.29)

隨著時序進入初秋，寬心園精緻蔬食料理換新菜單外，新推出的「五穀南瓜派」，因入圍「台中十大伴手禮」百大評選名單，寬心園所屬的和緣餐飲集團執行長張志遠宣佈，9月一整個月，凡在全台寬心園購買「南瓜派」，可享第二件8折優惠。

一年一度台中市十大伴手禮票選活動，今年已邁入第十年，報名相當踴躍，短短三個禮拜，總計有200組商品完成參賽報名，經評審委員評選出入圍全民票選的100項產品，9月1、2日在台中公園由民眾參與投票，選出最優十大。


▲寬心園五穀南瓜派，以南瓜泥及香菇入餡，濃郁香酥美味，初次參選即入圍十大伴手禮最後評選名單（圖／金武鳳攝 , 2018. 8.29)

張志遠表示，寬心園首次參加「台中十大伴手禮」票選活動，竟然能一舉入園，以「五穀南瓜派」入圍百大名單，入圍即肯定，團隊都很振奮，為分享喜悅，決定九月推出優惠活動，讓更多人嚐嚐南瓜派美味。

由寬心主廚研發的「五穀南瓜派」，是將新鮮南瓜泥，搭配香菇內餡提味，填入香酥的派餅內，再添加健康滿滿五穀粒，烘烤後，美味加分，人口香氣瀰漫。張志遠說，這道寬心園招牌點心，可以原味吃，也可以加入芽菜豆苗，再以墨西哥餅皮包捲，小小加工，又能變成爽口好吃的生菜墨西哥捲，「一派兩吃」，各有風味。


▲隨著時序入秋，寬心園新推養生佳餚，這道以八豆天貝調製的「天貝石鍋麵」，有多層次風味（圖／金武鳳攝 , 2018.8.29)

另外，隨著時序入秋，寬心園秋季新菜即將於10月初登場，廚藝團隊特別採用超級養生食品「八豆天貝」，烹製一道風味特別的「天貝石鍋麵」，為蔬食料理帶來更豐富的營養及多層次滋味。

張志遠說，所謂天貝(Tempeh)，指的是用整粒黃豆蒸熟後加上酵母菌發酵，待發酵完成，表面那層白色菌體會凝結成塊狀物，因為富含極高的營養價值，因此與豆腐、納豆並列為21世紀三大健康食品。配合中秋連假，凡是9/22~9/24到店內用餐，加贈沙嗲猴菇串燒一份，讓消費者品嘗另具風味的蔬食串烤美味！

 

 

關鍵字寬心園八豆天貝十大伴手禮票選南瓜派
金視獎得獎影片　公用頻道經營獎

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