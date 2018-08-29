影／彰化縣身障褔利機構　中秋節禮品聯合推廣

中秋佳節將至，彰化縣政府邀集縣內身心障礙褔利服務機構及團體，29日上午在縣府中庭舉辦中秋節禮品聯合推廣展售活動，活動由喜樂愛加倍庇護工場「Joyce boy」帶來一段活力四射的舞蹈表演揭開序幕，縣內八家內身障機構、團體學員代表為代言與主打產品走秀並親手將中秋節主打商品圖片掛在象徵愛與希望的摩天輪上，彰化縣長魏明谷用行動支持點亮幸福車廂，啟動身心障礙秋節禮品推廣活動，歡迎大家多多選購。



▲彰化縣政府舉辦中秋節禮品聯合推廣展售活動，號召善心企業、團體和民眾一起共襄盛舉 。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.29)

魏明谷表示，中秋節即將來臨，近年來為鼓勵身障機構團體與個人從事生產活動，彰化縣政府每年皆率先採購2,000盒中秋禮品，並舉辦展售活動推廣，期望由縣府帶頭拋磚引玉，鼓勵縣內機關團體、公司企業與個人，中秋佳節送禮時，優先購買這些身障者生產的精美產品，讓身障朋友們能自食其力，有工作機會與一份收入，改善生活也感受到社會的愛心。



▲彰化縣政府舉辦中秋節禮品聯合推廣展售活動，號召善心企業、團體和民眾一起共襄盛舉 。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.29)

彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會理事長陳忠盛表示，他代表縣內8個機構團體感謝社會處背後支持協助，懇請社會大眾多採購身障團體機構所生產的禮盒，每件產品都是身障者努力克服身體缺陷、靠自己雙手、用最認真的態度與真誠的心完成的產品，購買這些產品就是給身障者最大的肯定與幫助。



▲彰化縣政府舉辦中秋節禮品聯合推廣展售活動，號召善心企業、團體和民眾一起共襄盛舉 。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.29)

今年社會處印製中秋禮盒專刊，推廣縣內8家身心障礙福利機構、團體及庇護工場之產品，並廣發約1,500份到縣內各大企業、社團、政府機關及學校等單位，以及建立「彰化i幸福秋禮聯盟」臉書粉絲團，擴展行銷通路平台，讓更多社會大眾認識身障朋友，能夠透過實際行動購買身障朋友用心製作的優質伴手禮品，現場賴清美議員也當場認購100盒。



▲彰化縣政府舉辦中秋節禮品聯合推廣展售活動，號召善心企業、團體和民眾一起共襄盛舉 。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.29)

參展單位包括喜樂愛加倍工場、慈恩庇護休閒農場、慈生仁愛院、喜樂保育院、聖母聖心啟智中心、慈愛教養院、康復之友協會和肯納兒烘培坊等共計8個單位，此次展售產品內容豐富且多元，都是送禮自用兩相宜的秋節禮品，歡迎民眾採買選購。



▲彰化縣政府舉辦中秋節禮品聯合推廣展售活動，號召善心企業、團體和民眾一起共襄盛舉 。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.29)