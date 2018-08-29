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新北提醒：非法聘僱外籍看護　罰鍰至少15萬元起跳

記者陳志仁／新北報導2018/08/29 20:16
▲勞工局秉持宣導重於處罰的原則，派員深入醫療院所向病患家屬及護理站做宣導；圖為三峽恩主公醫療院所的法令宣導照片。（圖／新北市政府勞工局提供）
▲勞工局秉持宣導重於處罰的原則，派員深入醫療院所向病患家屬及護理站做宣導；圖為三峽恩主公醫療院所的法令宣導照片。（圖／新北市政府勞工局提供）

新北市政府勞工局近年發現許多不肖業者專在醫院發放「政府立案」的名片，或打著跟醫院合作的名號，跟病患家屬佯稱看護工「一通電話明天上工」；勞工局長許秀能強調，依法聘僱外籍看護工必須向勞動部申請許可，絕不可能「一通電話明天上工」。

勞工局表示，醫療院所內屢有住院的民眾，經由非法媒介聘僱逃逸外勞擔任看護的工作，統計103至107年7月底，5年間共93件於醫療院所查獲違反就業服務法規定遭受罰鍰的案件；其中，最多的是馬偕醫院22件、第2名為台北醫院14件、第3名為雙和醫院及亞東醫院各12件。

勞工局指出，耕莘醫院及汐止國泰醫院各6件、清福醫院5件、怡和醫院4件、恩主公及慈濟醫院3件、新北市立聯合醫院及去年9月份才設立的輔大醫院各2件、同仁醫院及新泰醫院各1件；此外，裁罰違法雇主罰鍰的總金額高達980萬元。

許秀能提醒，住院民眾的家屬未經查證，且認為找的是「政府立案」仲介公司，或長期跟醫院合作的看護中心，而日薪也沒比本國籍看護工低，怎麼可能是非法逃逸外勞，因此變成非法聘僱；此外，依法聘僱外籍看護工必須向勞動部申請許可，絕不可能「一通電話明天上工」。

許秀能說，如果聘僱的是新住民朋友，雖不須向勞動部的申請許可，但要記得查驗居留證、護照及依親戶籍資料等「正本」證件，並仔細核對相片及身分資料，並拍照存證自保，以免聘僱到假冒新住民身分的逃逸外勞從事工作；一旦遭查獲違法聘僱外國人，罰鍰至少15萬元起跳，最高可罰75萬元，不可不慎。

關鍵字勞工局長許秀能就業服務法看護工馬偕醫院居留證
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