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明驥電影門外漢 成就台灣新電影傳奇

中央社2018/08/29 18:44
中央社 生活 / NOWnews
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(中央社記者鄭景雯台北29日電)前中影總經理明驥逝世6年，國影中心為明驥出傳記，書封選用他得北影終身成就獎時的照片。明驥女兒明愛華說，「父親是電影門外漢，能得到電影界肯定是他最開心的時候。」

國家電影中心今天舉行「台灣新電影推手—明驥」新書發表會，包括導演李行、作家小野、導演王童、電影錄音師杜篤之等都到場，現場宛如電影工作者的同樂會，大夥聚在一起，分享「明老總」明驥當年的點滴軼事。

明驥在進入電影圈之前，只是一名官拜上校的軍人，空降到中影擔任廠長，之後轉任總經理，在面臨台灣國際外交挫折、國內電檢制度以及中影營運困難等三重壓力，明驥竟能催生出一批新電影人才，開辦「中影技術人才培訓班」，延攬小野、吳念真、段鍾沂、陶德辰，讓中影年輕起來，促成台灣新電影的誕生。

「台灣新電影推手—明驥」一書費時3年，由作者童一寧、陳煒智整理30小時以上口述歷史影音資料，再重新訪談明愛華、小野、吳念真、王童、李行、李屏賓等人，還原開創台灣新電影的歷史現場。

明愛華今天感性地說，明驥自認是電影門外漢，2009年得到台北電影節、金馬獎終身成就獎的肯定，「是父親最開心的時候。」

童一寧表示，書寫這本書的過程發現，雖然明驥已過世，但他的精神，在台灣電影圈前輩們的身上依然可見，「明驥是有信仰的人，他的信仰就是他的國家、他的工作、他身邊所愛的人。」

而明驥之所以會成為台灣新電影推手，童一寧認為，「當時他力挺這些什麼都不懂的年輕人，即使知道年輕人寫企劃書來騙他，但他就是相信這些年輕人，以及他對中華民國電影發展的愛，都是他的信仰。」

書中也披露明驥如何在國民黨文工會的審查中據理力爭，保全「兒子的大玩偶」，讓台灣新電影和新人才得繼續茁壯。

明驥年紀比李行大，但卻比李行晚入電影圈，1983年李行、胡金銓，白景瑞合拍「大輪迴」，票房卻比明驥力挺的新導演侯孝賢、萬仁、曾壯祥的「兒子的大玩偶」還差。李行說，「新電影浪潮把我們老導演都推走了」，但他反而因此跟明驥成為好朋友，更直呼，「老一代的人就是那麼不合作 ，不敗才怪。」

小野也提到，明驥像個爸爸一樣在管他，即使他到華視當總經理，明驥還會打電話提醒他要懂得做人處事。小野認為，明驥其實很活潑也很有創意，當時提出2個企劃，一個是講國中三年級生、另一個是女人四十一枝花，在當時觀念都很新。

國家電影中心執行長陳斌全表示，透過這本書的出版，反映當年的時代背景，讓年輕世代對國片發展的脈絡，有更多認識。（編輯：吳協昌）1070829

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