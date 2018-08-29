107年全民運動會 9月苗栗競技

（中央社記者管瑞平苗栗縣29日電）107年全民運動會9月底將在苗栗舉辦，縣府今天介紹大會吉祥物「貓裏喵」，並由代言人、偶像男團「A-TEAM」演唱發表大會主題曲，全面啟動迎接這場運動盛會。

全民運動會每兩年舉辦一次，今年邁入第10屆，將於9月29日至10月4日在苗栗登場，苗栗縣是首度承辦，也是繼105年全國身心障礙運動會後，苗栗縣再次辦理的全國性運動賽事。

縣府今天舉行記者會，由福星武術學校精湛武藝揭開序幕，介紹大會標誌LOGO是以彩帶圖示畫出象徵苗栗的「M」字體，並點綴2朵客家桐花，襯托「全民體育、躍動苗栗」主題。吉祥物則是可愛度破表的「貓裏喵」，大會代言人、偶像男團A-TEAM也演唱首度發表的大會主題曲「AS WE GO ON無畏前行」，希望以勇敢堅持、努力不懈的奮鬥精神，鼓勵選手為實現目標迎接挑戰，不輕言放棄。