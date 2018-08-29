楊鎮浯登記參選金門縣長　侯友宜跨海助陣

高人氣的侯友宜今日跨海來金，陪同國民黨金門縣長提名人楊鎮浯前往登記參選，現場凍蒜聲不斷！登記結束後於縣府大門口發表演說時，竟遇上傾盆大雨，讓在旁的支持者笑說：「下雨天，留客天」，「連老天爺都要留楊鎮浯在縣府辦公」。

侯友宜今日飛抵金門為楊鎮浯站台，同時簽署金門新北雙城合作計畫。侯友宜說，楊鎮浯「站作伙，黏條條」，同時也針對未來雙方城市發展簽署合作計畫，包括擴大跨區服務、結合觀光資源、建置醫療平台、政策經驗交流、農業產銷合作、打造三創產業等。

侯友宜說，新北市有近20萬金門鄉親，而他跟很多在新北市的金門鄉親都是「厚」友誼，也希望藉由今天雙方簽署合作計畫，能促進雙城的結合，同時更即時更方便的把事情做好。