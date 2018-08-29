楊鎮浯登記參選金門縣長　侯友宜跨海助陣

高人氣的侯友宜今日跨海來金，陪同國民黨金門縣長提名人楊鎮浯前往登記參選，現場凍蒜聲不斷！登記結束後於縣府大門口發表演說時，竟遇上傾盆大雨，讓在旁的支持者笑說：「下雨天，留客天」，「連老天爺都要留楊鎮浯在縣府辦公」。
侯友宜今日飛抵金門為楊鎮浯站台，同時簽署金門新北雙城合作計畫。侯友宜說，楊鎮浯「站作伙，黏條條」，同時也針對未來雙方城市發展簽署合作計畫，包括擴大跨區服務、結合觀光資源、建置醫療平台、政策經驗交流、農業產銷合作、打造三創產業等。
侯友宜說，新北市有近20萬金門鄉親，而他跟很多在新北市的金門鄉親都是「厚」友誼，也希望藉由今天雙方簽署合作計畫，能促進雙城的結合，同時更即時更方便的把事情做好。
楊鎮浯在登記結束後於縣府大門口發表演說，他說儘管在登記日遇上大雨，但心情卻是溫暖的，因為雨水滋潤洗淨了農田與土地，並迎來豐收的季節，這也是他正要努力的目標。
楊鎮浯也再次聲明他的參選原因有二，一是為了國民黨，二是為了金門這塊土地；楊鎮浯首先感謝黨的一路栽培，而在黨有需要時，他當然義無反顧，挺身而出承擔重任，他並呼籲大家要站出來支持國民黨，以與民進黨對抗，進而改變金門與台灣現在令人失望及憤慨的現況。楊鎮浯說，參選縣長並非為了個人前途，而是為了金門整體與下一代的前途，是為了大家共同的價值。他也說他準備好了，政見更是相當完備，準備帶領金門走一條更好的道路。
登記結束後，侯友宜也冒著風雨陪同楊鎮浯於金城地區掃街拜票，緊接著前往金湖新市里忠義廟上香祈福，同時品嚐金門地區美食如牛肉麵等。