007跑車Aston Martin宣布 將於倫敦I

常駐著名 007 系列電影、同時也是主角詹姆士龐德座駕的豪華汽車 Aston Martin 於週三 (29 日) 宣布，公司計劃在今年晚些時候於倫敦進行 IPO。先前有一系列財報顯示，該公司上半年銷售額和獲利達到創紀錄水平。

在連續七個季度獲利之後，公司計畫上市，標示著這家豪車製造商已經軟虧為盈。據知情人士透露，該公司 IPO 的資金大約為 50 億英鎊。

「這是一個重要的時刻，」執行長 Andy Palmer 表示: 「我在 1979 年創業，當時有很多英國汽車公司，然而現今已經消失。英國目前的汽車製造產業處於健康狀態，但大部分公司是外資企業。現在市場上將再次出現一家獨立的英國汽車公司。」