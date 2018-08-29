中國官員：美國實力難敵 貿易戰中國必勝

現任中國國務院研究室綜合司長陳文玲更聲稱，從長遠的歷史周期角度來看，時間「是在中國這一邊」，且中國是「站在道德的高地之上」。根據美中兩國發展的潛力，「中國將會是勝利的一方」。

（中央社台北29日電）中國前商務部副部長魏建國28日說，未來5年，非洲將取代美國成為中國最大出口市場。他還說，美國經濟實力難與中國匹配，因為中國經濟有韌度，對貿易戰可作長期準備，但美國撐不了太久。

魏建國說，儘管中國對非洲出口的產品和對美國的不一樣，但未來5年內，中國每年對非洲出口的金額將達5000億美元，取代美國成為最大出口市場。

他宣稱，美國經濟實力難與中國匹配，因為中國經濟有韌度，且掌控著整個工業生產流程。中國對貿易戰可以進行長期的準備，但美國撐不了太久。

陳文玲則說，美國總統川普的「欺凌政策」，不會阻礙中國的經濟崛起。美國看似要求中國改變貿易手段或國家主導的經濟模式，但真正的用意在「窒礙中國繼續發展，阻止中國的社會主義現代化，阻攔中國在21世紀中葉成為強國」。

魏建國表示，中國目前關注的已是關稅以外的事。一是必須防止美國（對中國）繞過世貿組織（WTO）的架構；二是必須防止美國與歐盟達成貿易聯盟；三是必須防止美中貿易戰波及財政、匯率和能源等領域。（編輯：邱國強/張淑伶）1070829