影／魏明谷登記參選拚連任　展現民進黨大團結的氣勢

9合1選舉已展開登記，彰化縣長魏明谷29日在百位參選縣議員、鄉鎮市長、民代與支持者簇擁下完成登記；從彰化立委、中央和地方黨職人員，到各鄉鎮市首長及議員參選人都齊聚彰化縣第二行政大樓的選委會，完全展現民進黨大團結的氣勢，魏明谷宣示以現有推動交通、教育和福利等政策為基礎，懇請鄉親再次支持，以打造彰化成為「風光大縣、幸福城市」。

魏明谷表示，四年前是他第一次參選彰化縣長，四年後又來參選登記拚連任，雖然時隔四年，但他服務彰化縣民的心沒有改變過。因為他自己就是苦過來的，所以擔任縣長後，特別重視彰化縣民的社福和教育政策，如：嬰幼兒的「疼子333」、「孝順369」的重陽敬老禮金以及老人免費裝假牙、校園綠能午餐和校舍整建等，一定要讓彰化縣民過得更幸福、更健康。



▲彰化縣長魏明谷前往選委會登記參選年底的縣長連任，近百位登記參選縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表與各界支持者簇擁下完成登記。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.29)

魏明谷指出，縣府著眼於彰化的百年發展，於是利用彰化的地理優勢，發展風力和太陽能的綠能產業，透過能源轉型、綠能發電的成果，開闢永續綠能財政，挹注到社福、教育領域。此外，透過向中央爭取到經費，加速完成鐵公路運輸網、汙水下水道系統建置等交通和民生建設。



▲彰化縣長魏明谷前往選委會登記參選年底的縣長連任，近百位登記參選縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表與各界支持者簇擁下完成登記。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.29)

魏明谷表示，四年的時間十分有限，部分中長期建設，雖然不是一時半刻就看得出成果，卻是彰化永續發展的重要基石。他堅持做到別人做不到的建設，因為彰化的發展不能等、彰化民眾的幸福不能被耽誤。他今日參選連任，決心延續縣政，讓正在推動的重大建設完成，照顧縣民的福利政策不打折，完成對彰化縣民承諾「風光大縣、幸福彰化」的願景。



▲彰化縣長魏明谷前往選委會登記參選年底的縣長連任，近百位登記參選縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表與各界支持者簇擁下完成登記。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.29)

縣黨部主委、彰化市長邱建富表示，今日前來陪同魏明谷縣長登記參選，以行動支持魏明谷縣長爭取連任，他肯定魏明谷擔任縣長四年來對彰化縣的付出和推動多項讓民眾有感的政策，再加上這次選舉，地方基層都團結一致，要力拼讓縣長連任。



▲彰化縣長魏明谷前往選委會登記參選年底的縣長連任，近百位登記參選縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表與各界支持者簇擁下完成登記。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.29)