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〈鉅亨品牌再造〉搶搭智能理財商機 二大創新理財工具

鉅亨網2018/08/29 19:13
鉅亨網 / NOWnews
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鉅亨集團今 (29) 日宣布集團再造完成，即日起要以 anue 鉅亨集團之姿作為嶄新金融科技品牌，為了協助投資人投資理財，今年以來 anue 鉅亨網 APP 增加社群功能、虛擬貨幣報價，最新打造出基金投資社群平台「投資老司機」，anue 鉅亨買基金推出「鉅亨趨勢寶」，第 4 季還將推出「理財機器人」，全力透過各面向解決年輕人的投資痛點。

anue 鉅亨網總經理楊定國說明，2015 年起鉅亨網即重兵佈署研發團隊，延攬來自 Fintech、電商和共享服務等各領域科技專業人才，透過鼓勵員工大膽創新，同時秉持解決不同投資族群痛點的初衷，持續開發新產品，這次最新打造出基金投資社群平台「投資老司機」，為台灣市場首創力作。

「投資老司機」設計的出發點是因現代人生活繁忙，再加上投資訊息繁雜，投資人迫切需要更省時省力的投資理財工具，產品主打用戶可看見投資達人真實交易資訊。

另一方面，anue 鉅亨買基金服務也將再升級，朝智能理財邁進。

「anue 鉅亨買基金」副董事長謝文淵表示，2015 年鉅亨啟動基金交易服務以來，目前已上架超過 32 個基金品牌、近 1400 檔境外基金，不僅可滿足投資人一站購足的需求，也已推出了「鉅亨趨勢寶」。

「鉅亨趨勢寶」是由 anue 鉅亨買基金的研究團隊做足功課，讓投資人可以用非常簡單的方式，結合資產配置的概念來做主題式投資，比挑選單支基金更加簡單。

在「投資老司機」推出後，anue 鉅亨買基金也將在第 4 季推「理財機器人」，此與工研院巨量資料研究中心合作開發，結合深度學習的演算法，為投資人提供更好的客製化理財服務。

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關鍵字鉅亨網投資老司機鉅亨基金理財機器人headline
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