櫻桃子訃聞公開前夕　卡通藏離別預告：要去很遠的地方…

《櫻桃小丸子》是作者櫻桃子以自己童年故事為藍本的創作，主角小丸子就是櫻桃子的化身。日本 8 月 26 日播出的《櫻桃小丸子》後半段「小丸子，遇見外星人？！」中，描述小丸子看完電視節目後，突然對外星人產生極大興趣，決定跟濱崎、豬太郎上山尋找外星人的蹤跡，離家前爺爺問她要去哪，小丸子沒有回答就直接離開，讓爺爺難過地感嘆她態度冷淡，還說「彷彿要去很遠的地方。」

經典卡通《櫻桃小丸子》作者櫻桃子 8 月 15 日因乳癌逝世，享年 53 歲，官方直到喪禮結束後才在 27 日公布消息，震驚各界。如今更有網友發現，在訃聞公布前一日播出的卡通內容中，小丸子留下要去遠行的訊息，還說「不要擔心我喔！」讓人不禁猜想，這或許是作者櫻桃子留給粉絲的最後訊息。



▲小丸子看完電視節目後對外星人產生興趣，決定跟濱崎、豬太郎上山尋找外星人。（圖／翻攝自「ちびまる子ちゃんねる」Youtube , 2018.08.29）

此外，小丸子還留下了一封信，寫道：「我說不定會到很遠的地方，暫時不會回來了，但是不要緊，不必擔心我喔！」而隔天官方就公布作者櫻桃子逝世的消息，這段話也被猜想是櫻桃子留給粉絲們的最後訊息，不少人感傷地說「原來櫻桃子老師去找外星人了啊」、「看的時候沒想這麼多...」「老師只是暫時離開」。



▲《櫻桃小丸子》作者櫻桃子逝世消息公布的前一晚，卡通中的小丸子留下要去遠行的訊息，網友們猜測這是作者留給粉絲的最後訊息。（圖／翻攝自「ちびまる子ちゃんねる」Youtube , 2018.08.29）

櫻桃子逝世的噩耗傳出後，從 1990 年便開始製播《櫻桃小丸子》卡通的富士電視台也發出聲明哀悼「很希望能再與櫻桃子老師一起思考新的故事和有趣的故事發展，但老師未免走得太快了，我們全體工作同仁都很悲傷」，並表示《櫻桃小丸子》將繼續播出，「今後我們工作人員會一邊感受櫻桃子老師在天國看著我們，一邊製作有趣的小丸子。」