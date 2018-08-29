影／安全更有保障　家扶慢飛天使搭車就學更安全

近年來積極參與慢飛天使早期療育推廣活動的慧榮科技，關注特殊兒童的需要，在彰化家扶兒童館舉行捐贈全新交通車給彰化家扶發展學園接送慢飛天使接受療育訓練，由彰化扶幼委員會主委紀淑玲、家扶基金會社資處長林秀鳳及王震光林秀鳳主任林秀鳳一起代表收下，林秀鳳也特別感謝呼籲，孩子的成長不能等，邀您伸出援手，幫助弱勢遲緩兒長大不難。

彰化家扶中心主任王震光表示，從2014年起慧榮科技陸續捐贈家扶基金會大同育幼院等早療設備和交通車已經累積334萬元；家扶發展學園這群孩子們在老師協助下，拿著他們彩繪心中期待已久的交通車卡片說：「親愛的叔叔、阿姨!謝謝您們的關懷、支持、付出與協助，讓我們每天坐著安全舒適的車子上下學的希望成真！」

慧榮科技的員工也到學園擔任志工、陪同慢飛天使們進行療育課程、並於放學時協助將孩子們送上交通車返家，慧榮科技林利貞協理表示看到慢飛天使們露出期待又開心的笑容，讓他們深受感動。



▲慧榮科技在彰化家扶兒童館舉行捐贈全新交通車給彰化家扶發展學園接送慢飛天使接受療育訓練。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.29)

路程的遙遠，卻阻擋不了慢飛天使期待上學的渴望！患有多重障礙極重度的小柏住在偏遠郊區，爸媽一早就要出門工作，年邁爺爺奶奶，無法帶小柏外出接受療育訓練，幸好家扶有交通車到府接送。

王震光表示，學園有3部交通車從和美到花壇、秀水、鹿港、埔鹽、彰化市、和美、線西、伸港等鄉鎮接送慢飛天使，最遠1天要跑330公里，車齡最久已行駛9年、逾20公里路程顛簸，苦無經費汰換，企業愛心讓慢飛天使就學的路更安全。



▲慧榮科技在彰化家扶兒童館舉行捐贈全新交通車給彰化家扶發展學園接送慢飛天使接受療育訓練。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.29)

王震光說，慧榮科技是全球最大的快閃記憶體控制晶片供應商，秉持著務實、誠信及創新的精神，以實際行動參與社會公益活動。成立志工社並推出志工日，鼓勵員工參與社會公益活動。近年來積極參與遲緩兒早療推廣活動，資助多家社福機構的遲緩兒早期療育計畫。