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〈智慧顯示與觸控展〉友達發展MicroLED鎖定利

鉅亨網2018/08/29 19:11
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友達 (2409-TW) 今 (29) 日首度在台灣公開亮相全球首款 12 吋全彩主動式 Micro LED 顯示技術，成為 Touch Taiwan 展場上吸睛亮點，董事長彭双浪指出，以目前的技術來看，可以做到中尺寸，也是相對較簡單的切入點，但也坦言，目前還沒有商品化的時間表，不過在愈來愈多廠商投入下，速度已在加快，他強調，未來仍是以利基產品作為切入標的。

彭双浪表示，繼今年 5 月以全彩主動式 Micro LED 顯示技術獲「2018 SID 展會最佳獎」後，吸引更多廠商投入 Micro LED 的研發，今日則是展出更大尺寸的 Micro LED 顯示技術，突顯友達在技術上居於領先地位的優勢。

他指出，目前包括設備廠商及 Micro LED 產業鏈廠商，有愈來愈多的業者投入，以現有背板技術來看，可以做到中尺寸的產品，如果是更大尺寸的產品將牽涉到電流驅動時的衰減問題，另外，在移轉技術上，現在大約是可以做到 10-20 吋的中尺寸產品。

彭双浪認為，目前在較小尺寸相對較簡單一點，是一個切入點，更大尺寸部分則是有業者用拼接方式成更大的產品，他強調，應用找對了就可以開始準備進入商品化，在愈多業者投入下，速度將會愈快，現在投入廠家多了很多，速度會加快。

他表示，Micro LED 具自發光特性，不像 LCD 是背光，會有一個邊，LED 拼接起來可以做到無縫，友達專長在背板，LED 部分則是跟夥伴一起研發，從背板跟組裝這一段，甚至到成品是友達的專長，但不會去碰 LED 這塊。

彭双浪指出，Micro LED 商品化是否提早要看應用在那個項目，目前看起來，在廠商投入下，的確有提早的情況，但實際的時間表還無法預測，友達未來仍將以利基型的產品作為切入點。

友達日 K 線圖

 

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