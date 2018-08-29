許忠信登記參選 盼解決台南經濟困境

（中央社記者楊思瑞台南29日電）以無黨籍身分參選台南市長的前台聯立委許忠信，今天下午到台南市選舉委員會完成登記手續。他強調自己擁有國際經貿及智慧財產權專業，是解決台南經濟困境的唯一機會。

許忠信下午由助理陪同前往選委會辦理登記手續，在門口發現有數十名支持者守候，除了向支持者打招呼，也向媒體表示，沒有刻意動員，不知道這些朋友會冒雨前來，他也很感謝。

許忠信受訪時表示，台南市現在面臨經濟困境，傳統政治人物沒有辦法讓台南脫困。他是成功大學的教授，擁有國際經貿及智慧財產權專業，會說德語、日語，未來會向歐洲招商到台南投資，同時將台南農產品賣到日本。