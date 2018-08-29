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嘉嘉雲警政廉政觀摩　研究防弊措施

記者陳鐘聲／嘉義報導2018/08/29 20:32
▲嘉義縣政府政風處為落實廉政，實施分組討論。（圖／嘉義縣政府提供 , 2018.08.27）
▲嘉義縣政府政風處為落實廉政，實施分組討論。（圖／嘉義縣政府提供 , 2018.08.27）

嘉義縣政府政風處為落實「愛護、保護、防護」的廉政政策，運用嘉義縣警察局27日召開的警政「廉政細工」會議場合，擴大辦理「雲嘉嘉警政廉政細工觀摩」，讓政風人員了解「廉政細工」的實務操作模式，期能達到防弊預警的效益。

嘉義縣政府表示，觀摩活動在財政部南區國稅局嘉義縣分局辦理，由嘉義縣警察局副局長張順調主持，並邀請嘉義地方檢察署檢察官楊騏嘉、臺灣警察專科學校行政警察學系陳永鎮教授、國立成功大學創意產業設計研究所劉世南所長等專家、學者擔任外聘委員，於「警政廉政細工」會議中，與縣警局及各單位的政風人員，首度嘗試以「腦力激盪」操作模式一起討論。

會中針對警政常見風險態樣，進行分組討論，研析相關發生原因及預防措施，相關討論成果，將以案例方式呈現，並公開在警察局的全球資訊網「清廉共同監督專區」，加入行政及社會共同監督力量，提升警察人員清廉形象。

嘉義縣政府政風處指出，「廉政細工」是藉由各業務單位與政風人員共同討論，針對特定風險議題，研析實際可行防弊措施，首度以「腦力激盪」方式，邀請警察、各單位政風及學者共同討論，著重在落實「愛護、保護、防護」及「清廉行政」。


▲嘉義縣政府政風處為落實廉政，請專家任外聘委員。（圖／嘉義縣政府提供 , 2018.08.27）

 

 

 

 

關鍵字嘉義縣政府廉政細工雲嘉嘉嘉義縣警察局政風
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