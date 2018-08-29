嘉嘉雲警政廉政觀摩　研究防弊措施

嘉義縣政府政風處為落實「愛護、保護、防護」的廉政政策，運用嘉義縣警察局27日召開的警政「廉政細工」會議場合，擴大辦理「雲嘉嘉警政廉政細工觀摩」，讓政風人員了解「廉政細工」的實務操作模式，期能達到防弊預警的效益。

嘉義縣政府表示，觀摩活動在財政部南區國稅局嘉義縣分局辦理，由嘉義縣警察局副局長張順調主持，並邀請嘉義地方檢察署檢察官楊騏嘉、臺灣警察專科學校行政警察學系陳永鎮教授、國立成功大學創意產業設計研究所劉世南所長等專家、學者擔任外聘委員，於「警政廉政細工」會議中，與縣警局及各單位的政風人員，首度嘗試以「腦力激盪」操作模式一起討論。