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〈智慧顯示與觸控展〉晶電Q3藍光需求回溫產能滿載

鉅亨網2018/08/29 19:15
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LED 晶粒廠晶電 (2448-TW) 今 (29) 日表示，第 3 季需求旺季效應明顯，藍光照明 8 月起需求回溫，預期到 10 月需求都會相當不錯，目前藍光產能滿載，也計畫進行產能去瓶頸工程，而四元 LED 部分產能已滿，紅外線需求最佳；Mini LED 第 3 季就有產品陸續出貨，後續客戶需求可望在智慧顯示與觸控展後更為明朗。

走過第 2 季營運谷底，晶電第 3 季需求旺季效應明顯，晶電表示，藍光照明部分，8 月起背光需求已逐步回溫，9 月需求可望比 8 月更佳，往年 10 月背光需求均會下滑，不過，今年受到旺季效應遞延影響，目前 10 月展望也看俏。

晶電表示，整體而言，第 3 季包括顯示屏、電視與手機背光等傳統旺季需求均相當熱絡，目前藍光產能滿載，且由於需求熱絡，也將進行產能去瓶頸工程。至於四元 LED 部分，晶電表示，紅光 LED 部分產能已滿，又以紅外線照明需求最佳。

Mini LED 部分，晶電下半年將陸續出貨量產，晶電表示，第 3 季起就有 27 吋電競顯示產品陸續出貨，9 月也將有顯示器產品出貨，但今年仍為小量銷售，營收占比不高，後續客戶需求可望在智慧顯示與觸控展後更為明朗。

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關鍵字晶電旺季藍光照明背光led產能四元headline
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