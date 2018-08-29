影／同日登記　陳學聖、鄭文燦支持群眾互尬聲勢

桃園市長選戰一直冷颼颼，但是今(29)日在桃園市選委會前，終於讓人感受到一點選舉的熱度了。今天是年底九合一選舉參選登記第三天，國民黨桃園市長參選人陳學聖與民進黨現任市長鄭文燦兩人同時選在今(29)日下午登記參選，兩人的「助選團」都提早一小時到場造勢，分據選委會場外兩側為自家的市長及議員參選人加油喊「凍蒜」，陳學聖原訂登記時間比鄭文燦早10分鐘，兩人在今天登記場合也錯開進場時間，並未碰面，倒是擠滿場外的兩方支持者隔空叫陣，較勁意味十足。

陳學聖表訂下午1點20分登記，而鄭文燦則是安排1點30分登記，兩人登記時間僅差10分鐘，從中午12點開始，雙方支持者及議員參選人就陸續聚集選委會場外造勢暖場，因為人數眾多，為了安全起見，警方還特別將原本雙向道的三元街道路隔成僅能單邊通車。而兩方人馬也分據場外兩側，各自拿著麥克風，一一為黨內參選人大喊「凍蒜」、「加油」。



▲陳學聖喊出「翻轉桃園，全新出發」。（圖／記者李春台攝 , 2018.08.29）

1點20分陳學聖與國民黨副主席曾永權同時現身選委會，立即受到在場上百位支持群眾的熱烈歡迎，「國民黨必勝、陳學聖凍蒜」聲浪此起彼落，陳學聖則帶領大家高喊「翻轉桃園，全新出發」。

陳學聖表示，今天是國民黨的關鍵時刻，桃園是一個偉大的城市，不能只有小確幸，必須要有大夢想、大建設、大未來，但過去4年桃園停頓了，桃園必須重新翻轉、重新出發，希望鄉親再給國民黨一次機會，「讓我們用建設來翻轉，證明國民黨是會做事的政黨。」隨後在曾永權的陪同下完成參選登記作業，同時也簽署同意辦理公辦電視政見發表會。

而陳學聖前腳走進會場登記，鄭文燦隨即準時在1點半出現在選委會，一下車就受到支持群眾夾道歡迎，高喊「鄭文燦凍蒜」。鄭文燦致詞表示，未來的4年他要把桃園的每一張選票都變得很有價值。他指出，桃園正在建設關鍵時刻，「桃園隊要建設不要吵架，要對話不要對立」，沒有政黨，這次他要以「讓市民看見幸福、讓桃園看見天光」為主題，建設桃園成為發展均衡的大都市。



▲鄭文燦要以「讓市民看見幸福、讓桃園看見天光」為主題。（圖／記者李春台攝 , 2018.08.29）

隨後鄭文燦也進入會場完成登記參選手續，但未與陳學聖碰面。鄭表示，這次參選不會有看板、旗幟與宣傳車，競選總部等辦公室會等到選前最後一個月才會成立，自己現在會一步一腳印先做好市政工作。