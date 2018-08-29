再提參與聯合國推案　台灣這次有三招

第73屆聯合國大會將於紐約時間9月18日在聯合國總部召開，為展現我國2300萬人民對參與聯合國體系的期盼，政府決定繼續提案。外交部長吳釗燮今（29）日表示，我國參與聯合國最高指導原則，就是希望國際社會能夠聽聞台灣的聲音，政府會尋求一個最恰當的方式，來闡述我國對聯合國的訴求。

此次聯大總辯論時間訂於9月25日至10月1日，主題為「使聯合國與全人類相關：促進和平、公平及永續社會之全球領導及共同責任」，外交部希望藉此促請國際社會，正式台灣貢獻區域及全球的決心。

外交部表示，這次我國三大訴求分別為：第一、台灣人民與世界公民理應享有同等權利，聯合國應解決2300萬台灣人民遭排除在外情形；第二、聯合國不應剝奪我國進入聯合國參訪及出席會議與活動的基本人權，以及我國籍媒體採訪聯合國相關會議平等權利；第三、聯合國應確保台灣享有平等、有尊嚴參與實現聯合國SDGs相關會議、機制及活動的權利。