再提參與聯合國推案　台灣這次有三招

第73屆聯合國大會將於紐約時間9月18日在聯合國總部召開，為展現我國2300萬人民對參與聯合國體系的期盼，政府決定繼續提案。外交部長吳釗燮今（29）日表示，我國參與聯合國最高指導原則，就是希望國際社會能夠聽聞台灣的聲音，政府會尋求一個最恰當的方式，來闡述我國對聯合國的訴求。
此次聯大總辯論時間訂於9月25日至10月1日，主題為「使聯合國與全人類相關：促進和平、公平及永續社會之全球領導及共同責任」，外交部希望藉此促請國際社會，正式台灣貢獻區域及全球的決心。
外交部表示，這次我國三大訴求分別為：第一、台灣人民與世界公民理應享有同等權利，聯合國應解決2300萬台灣人民遭排除在外情形；第二、聯合國不應剝奪我國進入聯合國參訪及出席會議與活動的基本人權，以及我國籍媒體採訪聯合國相關會議平等權利；第三、聯合國應確保台灣享有平等、有尊嚴參與實現聯合國SDGs相關會議、機制及活動的權利。
外交部指出，這次政府除洽請友邦在聯大總辯論為我國執言外，另洽請友邦駐聯合國常任代表為我國致函聯合國祕書長古特雷斯（António Guterres），促其堅守聯合國憲章，秉持公平、正義原則，解決台灣2300萬人長期被排除於聯合國體系外的問題。
另外，為使國際社會充分了解我案訴求，吳釗燮將發表專文，外交部也規劃製作我國落實SDGs一系列創意迷你短片，向國際社會展現台灣在潔淨能源、全民健康覆蓋、循環經濟等方面的卓越成就。
此外，為了展現台灣對SDGs的重視，聯大期間，政府也規劃在紐約舉辦永續發展議題的系列活動，我民間團體及僑界也會自主籌辦多項活動，用創意和活力，向聯合國表達台灣人民的心聲。
外交部呼籲聯合國正視台灣積極貢獻及回饋區域與全球的善意及決心，正面回應我方的訴求，接納台灣平等互惠參與聯合國體系，以體現聯合國相關理念，造福全人類。