豪雨致災 農損金額追近7.5億元

（中央社記者楊淑閔台北29日電）農委會更新23日起受豪雨影響造成的農業災情，截至今天傍晚5時，農業產物損失累計新台幣7億3739萬元，各縣市受損情況仍以嘉義縣占61%最嚴重，各業別也仍是漁產損失最大。

農委會統計各縣市受損情形，迄今以嘉義縣損失4億5151萬元、占前述農業產物損失總額的61%，為受損最嚴重縣市，其次是台南市損失1億8337萬元、占25%。

其他包含雲林縣損失4514萬元、占6%，高雄市損失4377萬元、占6%，以及屏東縣損失1021萬元、占1%，較為嚴重。