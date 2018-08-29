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中央社

豪雨致災 農損金額追近7.5億元

中央社2018/08/29 19:26
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者楊淑閔台北29日電）農委會更新23日起受豪雨影響造成的農業災情，截至今天傍晚5時，農業產物損失累計新台幣7億3739萬元，各縣市受損情況仍以嘉義縣占61%最嚴重，各業別也仍是漁產損失最大。

農委會統計各縣市受損情形，迄今以嘉義縣損失4億5151萬元、占前述農業產物損失總額的61%，為受損最嚴重縣市，其次是台南市損失1億8337萬元、占25%。

其他包含雲林縣損失4514萬元、占6%，高雄市損失4377萬元、占6%，以及屏東縣損失1021萬元、占1%，較為嚴重。

分析各產業別，依舊是「漁產損失」最大，迄今累計3億7082萬元，主要是虱目魚受損329公頃，受損金額1億5502萬元，其次為吳郭魚、鱸魚等受損所致。

其次是「畜產損失」1億9837萬元，受損畜禽主要為雞156萬隻，受損金額1億2464萬元，其次為豬、鴨、鵝等。

再者是「農產損失」1億5986萬元，包含養蜂損失357萬元在內。而農作物被害面積為5259公頃，損害程度18%，換算無收穫面積972公頃。

農作物中主要受損作物為落花生，被害面積1169公頃，損害程度18%，換算無收穫面積209公頃，損失金額2004萬元。農糧署說明，落花生剛種，泡水會重新栽種，不至於影響之後收成的價格。其次為西瓜、其他蔬菜（採種用蔬菜、南瓜、越瓜等）、食用番茄及香蕉等。

此外，「民間設施損失」835萬元，主要是農田流失及埋沒損失664萬元，及農業、畜禽及漁業設施等。

而已公告辦理現金救助及低利貸款地區，仍是雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣，預計9月底以前發放完成，以利復耕復養。（編輯：張芷瑄）1070829

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