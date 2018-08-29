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中央社

楊金龍：善用淨流出有5大助益 但仍須強化內需

中央社2018/08/29 19:36
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者邱柏勝台北29日電）央行總裁楊金龍表示，善用淨流出資金，對台灣經濟金融有5大正面助益，但國外部位過高，若國際經濟出現重大變化時，台灣經濟易受到衝擊，因此仍須強化內需，擴大國內投資。

央行總裁楊金龍今天親上火線說明國際收支議題，強調國人對外投資不會造成國際收支資金淨流出，外資來台投資也不會造成國際收支淨流入。

楊金龍舉例，壽險業者對外證券投資5億美元，是先用新台幣向銀行買入5億美元，投資國外有價證券，因此壽險業的國外淨債權增加5億美元（資金淨流出）。但銀行賣出5億美元給壽險業後，國外資產減少，也導致銀行的國外淨債權減少5億元（資金淨流入），兩者相抵後為0，因此不會造成國際收支淨流出。

楊金龍強調，經常帳順差的國家，資金必然會呈現淨流出，因為國外收入大於支出，則對外淨債權也會增加。根據國際貨幣基金（IMF）資料，去年37個先進經濟體中，有20個經濟體國際收支呈經常帳順差、金融帳淨流出的現象，顯見這是全球收支健全國家普遍現象，非台灣獨有。

楊金龍說，雖然台灣金融帳連32季淨流出，但包含瑞士、新加坡、德國等，金融帳連續淨流出也逾30季，其中瑞士與新加坡比台灣更長。

楊金龍也表示，善用淨流出資金，對台灣經濟金融有5大正面助益，包含提高投資所得及國民可支配所得、藉由對外直接投資取得關鍵技術及戰略性資源、提高金融產業競爭力，以及作為外部衝擊的緩衝器。此外，國際信評機構會給台灣較高的主權評比，台灣企業對外籌資時可取得較低的融通利率。

不過，他也坦言，當國際收支中國外部位太大，當國際間發生像金融海嘯的經濟重大變化，台灣也容易受到國際經濟衝擊。因此台灣仍須提高內需，降低超額儲蓄。根據主計總處預測，政府積極推動前瞻基礎建設後，今明兩年均是以內需帶動經濟成長，固定投資相較過去幾年，將扮演更重要的角色。

媒體提問楊金龍，過去央行每次公布國際收支，都會重申金融帳淨流出的理由，為何這次卻特別大張旗鼓，由他親上火線對外說明。對此楊金龍表示主要是因為外界長期誤解，這次決定出來說明，但下一次發布國際收支時，外界若還是要用這種方式解讀，他就不再開記者會，但會提供本次記者會資料釋疑。（編輯：黃國倫）1070829

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