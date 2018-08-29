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數位時代來臨 企業轉型成功的三大關鍵

鉅亨網2018/08/29 19:43
鉅亨網 / NOWnews
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面對數位化浪潮，產業該用什麼方法進行轉型，增加自身競爭力？資誠企管顧問公司董事盧志浩表示，在新數位時代，商業模式、消費者需求和科技是未來轉型成功的三大關鍵，企業進行數位轉型時，要思考商業模式與策略、差異化客戶體驗與科技運用，以提升企業的競爭力。

盧志浩表示，數位化時代來臨，企業變革的主要原因有二，包括第一是市場改變；第二則是競爭改變，這兩個原因讓企業期盼透過數位轉型，來增加自身的競爭力。

根據 PwC 全球 CEO 調查報告，過去十年，不管大環境如何改變，企業領導人認為，科技對於企業經營與產業發展，影響力一直保持在前兩名，顯現出企業主對於科技運用的強勁需求。

而除了原有資訊長的職務外，許多企業也新設立數位長位置，高度關注在運用數位科技來驅動營運與商業模式的改變。 

盧志浩表示，雖然企業都在努力做數位轉型，但許多企業並沒有因此脫胎換骨，主要的原因在於，企業流程與管理系統並沒有做任何調整，導致於創新的點子，往往成為火花型專案，無法對於公司長期發展與商業利益，帶來實際效果，這樣的投資不僅浪費成本，更消耗了企業數位轉型的信心與決心。 

舉零售業為例，盧志浩指出，面對市場朝著個人化的趨勢演化，企業在數位轉型時可聚焦五大策略，包括第一、改變過去以交易為主的經營模式，而是以消費者體驗為主的經營模式，從過去分析交易的內容，數量，金額為主的區別方式，改為以消費者特定消費習慣，生活模式，個人品味為重點的消費大數據分析。 

第二、過去透過交易分析，找到大宗買家興趣，然後制定市場行銷策略為主的經營模式，將會被「即時消費引導」所取代：能夠在每次與消費者互動時，在每個接觸點上透過累積產生的消費洞悉與推測。 

第三、企業必須能夠清楚了解「消費者側寫」，設計差異化體驗旅程藍圖，然後透過數位化工具，收集分析與學習消費者意圖，提供即時的反饋與互動引導，讓消費者自由地掌握交易的過程。 

第四、廣泛運用新的數位科技，例如雲端計算、人工智慧、虛擬實境、物聯網、行動運算、大數據等，因應外界複雜環境，透過與客戶的互動，一起設計創新的解決方案。 

第五、建立數位文化與人才，鼓勵內部人員與外部專家，透過數位科技一起改變過去的工作方式，進行創新的提案與實施，並在員工的訓練加入合適的數位工具運用，建立分享機制，讓數位的原生代教導資深員工新的數位應用。

盧志浩建議，在新的數位時代，商業模式、消費者需求和科技是未來轉型成功的三大關鍵，企業進行數位轉型時，必須有完整的策略思考架構，同時思考商業模式與策略、差異化客戶體驗與科技運用，以提升企業的競爭力，成為未來的數位贏家。 

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