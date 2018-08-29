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中央社

前董事長遭調查後 中國華融被標普降評等

中央社2018/08/29 19:43
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社台北10日電）中國4大金融資產管理公司之一的中國華融，28日遭國際信評機構標普調降評等，理由是華融的財務槓桿率過高。前中國華融董事長賴小民4月才遭中紀委調查，他主政時期。

財新網報導，國際信評機構標準普爾（Standard &Poor's）宣布調降中國華融評等，將其主體信用評等從A-下調至BBB+，確認短期評等A-2，長期評等展望穩定。

下調中國華融評等，是基於華融的財務槓桿率過高。標普預計，未來兩年內，中國華融非銀行業務板塊的財務槓桿可能將介於7到8倍區間，高於標普進行評等下調評估的觸發水準6.5倍。

中國華融是中國4大金融資產管理公司之一。2015年10月，中國華融在香港上市。2017年業績顯示，中國華融總資產人民幣達1.87兆元。

去年底，標普曾預計華融的財務槓桿率會在今年出現好轉降至6.5以下，因為華融計畫2018年回A股上市以及發行優先股補充資本。但隨著賴小民被帶走調查，這些計畫只能延後。

報導指出，中國華融的槓桿率飆升，也與賴小民主政時期華融採取的激進擴張策略。直到案發前，華融所發外債餘額達200多億美元。

不過，標普認為，必要時中國華融獲得政府特別支持的可能性非常高。

賴小民4月因涉嫌違紀違法被查落馬後，辦案人員在他的幾處房產裡，搜出以人民幣計算共計2.7億元（超過新台幣12億元）的現金，總重超過3公噸，打破中國貪官記錄。（編輯：張淑伶）1070829

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