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潤隆以近14億元拿下高雄中都千坪建地 規劃興建2-

鉅亨網2018/08/29 19:46
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興富發 (2542-TW) 集團旗下潤隆建設 (1808-TW) 積極去化手中餘屋，今年以來，完工新案交屋，推升第 2 季獲利；今 (29) 日潤隆再以 13.84 億元，標下高雄中都重劃區美都路東側住四建地，該公司表示，將興建 2-3 房住宅建案，估計總銷將達 30 億元。

潤隆建設今年上半年在建案交屋的挹注下，1-6 月財報稅後純益為 15.43 億元，年增率 36 倍，每股純益達 6.32 元。

潤隆建設今天在高雄市政府標售中都重劃區美都路建地中，以 13.84 億元金額標下斜對中都溼地公園的 1305 坪住四建地，此一得標金額距離底標 70.44 億元的溢價辦高達 32%，換算每坪得標單價高達 106 萬元。

潤隆建設副總經理邱秉澤今天指出，目前潤隆建設對於這筆面對公園的得標建地尚無具體的推案時程規劃，初步對於建案的規劃方向，將以興建 2-3 房的住宅為主，預估推案的總銷金額將達到 30 億元。

潤隆建設今年第 2 季稅後純益為 6.11 億元，單季每股純益為 2.5 元，累計前 6 月稅後純益為 15.43 億元，年增 36 倍，每股純益達 6.32 元。同時，潤隆今年下半年在台中總銷 32.58 億元的建案「潤隆」也將完工，現已出售 4 成，將使第 3 季業績衝高；「NTC 國家商貿中心」也拿到使用執照，將開賣推案。

潤隆日 K 線圖

 

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關鍵字高雄潤隆中都建地稅後純益純益得標headline
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