文化部漫畫輔導金102件作品獲選 總補助逾8000

文化部今年首次公告「原創漫畫內容開發與跨業發展及行銷補助作業要點」，鼓勵台灣ACG（Animation動畫、Comics漫畫、Games遊戲）原創內容產製及跨域多元應用，於4月開放各界申請「漫畫輔導金」。

文化部表示，今年102件獲補助計畫中，可見到豐富多元的原創漫畫內容創作，而在跨內容產業合作方面，除了將漫畫轉製成動畫的計畫外，還有從企劃製作端同步產製漫畫與動畫影視的申請案件，也有以影視、遊戲、文學等素材反向孵化漫畫作品的案例。

文化部說，將持續辦理補助台灣原創漫畫創作及出版發行，並鼓勵跨內容產業合作，尤其是整合漫畫、動畫、影視內容、遊戲、圖文和角色經濟等之企劃開發案，並以開展國際市場為目標，培育相關人才。

文化部長鄭麗君表示，期望透過「原創漫畫內容開發與跨業發展及行銷補助作業要點」，將資源挹注創作端，搭建給創作者更好的舞台跟平台，提升台灣漫畫與圖文創作的創作能量，並加速台灣原生IP產業化。（編輯：陳怡璇）1070829