NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈《麻醉2》入圍10獎　藍正龍恭賀白冰冰率新秀問鼎金鐘：聽天由命遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
中央社

文化部漫畫輔導金102件作品獲選 總補助逾8000

中央社2018/08/29 19:40
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者江佩凌台北29日電）文化部今年首創漫畫輔導金，今天公布「107年原創漫畫內容開發與跨業發展及行銷」補助名單，共計102件作品獲選，總補助金額為新台幣8257萬4710元。

文化部今年首次公告「原創漫畫內容開發與跨業發展及行銷補助作業要點」，鼓勵台灣ACG（Animation動畫、Comics漫畫、Games遊戲）原創內容產製及跨域多元應用，於4月開放各界申請「漫畫輔導金」。

文化部今天發布新聞稿指出，今年總共有358件計畫提出申請，經文化部組成專業評審小組審查後，共102件獲選，包含個人申請漫畫輔導金64件，團體申請漫畫輔導金16件，圖像內容產製、行銷、人才培育7件，另外跨類組案件計15件。

文化部表示，今年102件獲補助計畫中，可見到豐富多元的原創漫畫內容創作，而在跨內容產業合作方面，除了將漫畫轉製成動畫的計畫外，還有從企劃製作端同步產製漫畫與動畫影視的申請案件，也有以影視、遊戲、文學等素材反向孵化漫畫作品的案例。

文化部說，將持續辦理補助台灣原創漫畫創作及出版發行，並鼓勵跨內容產業合作，尤其是整合漫畫、動畫、影視內容、遊戲、圖文和角色經濟等之企劃開發案，並以開展國際市場為目標，培育相關人才。

文化部長鄭麗君表示，期望透過「原創漫畫內容開發與跨業發展及行銷補助作業要點」，將資源挹注創作端，搭建給創作者更好的舞台跟平台，提升台灣漫畫與圖文創作的創作能量，並加速台灣原生IP產業化。（編輯：陳怡璇）1070829

楊金龍：善用淨流出有5大助...聯合國籲採緊急行動 避免尼...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan