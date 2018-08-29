吳敦義成功整合地方選情 下步瞄準桃園楊麗環

（中央社記者吳睿騏桃園29日電）國民黨桃園市行動中常會今天在市議會舉行，在成功整合新竹縣與台南市的選情後，吳敦義表示，將持續與桃園的楊麗環聯絡，至於能否成功整合，他則表示「希望雲開見月」。

為了整合國民黨各縣市長的選情，吳敦義近來頻頻出招，今天下午參加在桃園市舉行的行動中常會，吳敦義受訪表示「新竹縣的分裂危機解決、台南也解決了，圓滿處理了」，一天內成功整合新竹縣長與台南市長選情的他難掩喜悅。

對於桃園市前立委楊麗環脫黨參選桃園市長，吳敦義表示，今天一抵達桃園就在找楊麗環，但卻聯絡不上，楊麗環是太太的好朋友，過去一向善良，還是希望她可以留在國民黨的大家庭，也會繼續跟她聯絡，希望能雲開見月。