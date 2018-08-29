登記參選 劉櫂豪:要讓台東農產走向世界

(中央社記者盧太城台東縣29日電)民進黨徵召台東縣長參選人劉櫂豪，今天在前原民立委林正二、前原民會主委陳建年陪同下，完成登記參選。他說，要讓台東農產走向世界。

劉櫂豪表示，這不僅是一場選舉，也是實現每一個人台東夢的社會運動，他不是家族政治接班人，而是永遠跟大家站立在一起的劉櫂豪，他相信大家的台東夢從未消失，「期待大家共同來加入我們的行列一起來實現台東夢」。

登記完成後，劉櫂豪說，台東有全台灣最優秀品質最好的農產品，「我們有信心將台東農產推廣到全世界」。蔡英文擔任總統2年來，與自己擔任立法委員近7年來，台東的農產出口穩定且有所成長。