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登記參選 劉櫂豪:要讓台東農產走向世界

中央社2018/08/29 20:12
中央社 地方 / NOWnews
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(中央社記者盧太城台東縣29日電)民進黨徵召台東縣長參選人劉櫂豪，今天在前原民立委林正二、前原民會主委陳建年陪同下，完成登記參選。他說，要讓台東農產走向世界。

劉櫂豪表示，這不僅是一場選舉，也是實現每一個人台東夢的社會運動，他不是家族政治接班人，而是永遠跟大家站立在一起的劉櫂豪，他相信大家的台東夢從未消失，「期待大家共同來加入我們的行列一起來實現台東夢」。

登記完成後，劉櫂豪說，台東有全台灣最優秀品質最好的農產品，「我們有信心將台東農產推廣到全世界」。蔡英文擔任總統2年來，與自己擔任立法委員近7年來，台東的農產出口穩定且有所成長。

劉櫂豪承諾，「如果未來擔任縣長，一定會帶領台東農產走向全世界」。

劉櫂豪也當場宣布，邀請前原民會主委、前台東縣長陳建年擔任競選總部主任委員，前平地原住民立委林正二擔任原住民後援會總召。

陳建年表示，劉櫂豪13年的深耕，走遍台東每一吋土地，傾聽每位鄉親聲音，對台東未來建設的擘劃非常到位，並且擁有豐富的司法、行政、立法經驗，是台東不可多得的人才，這麼優秀的人才，應該讓他擔任台東縣長。他相信，劉櫂豪一定可以讓台東成為觀光旅遊的首選、南島語系的首都。（編輯：吳佳穎）1070829

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