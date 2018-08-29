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中央社

高市豪雨後登革熱新增2例 加強防疫

中央社2018/08/29 20:21
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者程啟峰高雄29日電）高市今天新增2名本土登革熱確診病例，由於個案住處相距僅約500公尺，且附近人口稠密，加上連日豪雨孳生源大增，防疫團隊列管鄰近區域展開相關防疫作為，防範疫情延燒。

高市衛生局指出，這兩起新增個案是高市今年第2、3例本土登革熱確診病例，兩人仍住院中。

第2例是70多歲老婦人，有糖尿病史，家住三民區寶龍里，27日出現發燒、頭痛及肌肉痛等疑似登革熱症狀就醫，昨天症狀未改善就醫時經抽血快篩檢驗為陽性，隨即通報疑似個案並安排住院。婦人活動地以住家、附近市場、超商為主。

第3例為家住三民區安發里的60多歲男子，26日出現發燒、頭痛、噁心及食慾不振等症狀，27日至診所就醫後症狀未緩解，昨天赴醫學中心就醫經抽血快篩檢驗為陽性，隨即通報疑似個案並收治住院治療。他活動地以工作地及住家為主。

衛生局表示，2名個案今天經疾管署確診感染登革熱，已完成孳生源檢查、噴藥滅蚊等防疫工作，同時劃定個案活動地方圓400公尺為高風險場域列管，加強巡檢孳生源。

衛生局疫調發現，確診2例個案住處相隔僅約500公尺，有極高地緣關係，且周圍鄰近2間學校、果菜市場，攤商林立及人流眾多，為釐清感染來源及防堵社區疫情擴散，已針對同住家人及週邊社區民眾、工作地接觸者進行擴大採檢及疫調，共擴採292例，初步疫調都無疑似登革熱症狀。

為阻絕疫情蔓延，高市府防疫團隊今天不畏風雨針對個案居住地及週邊學校、市場進行孳生源聯合稽查，發現學校地下室及走廊地板已孳生病媒蚊，防疫團隊當場投藥並清除積水，現場查獲的14處孳生源陽性點也將依法告發。

高雄市今年累計有3例本土登革熱病例及24例境外移入病例。

衛生局25日起全面稽查積水地下室、資源回收場、廢棄輪胎回收場、髒亂及頹損空屋、廢棄冷卻水塔、陽性水溝及生態池、空地等列管點，並對疫情高風險場域地毯式孳生源檢查，同時對嚴重淹水區域及積水地下室執行殘效預防性噴藥，迄今共計完成162處積水地下室殘效預防性噴藥，孳生源檢查509戶，清查列管點1714處。 （編輯：李亨山）1070829

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