高盛：鮑爾緩步升息是市場解讀錯誤 2019年Fed

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾上週向國會議員演說，重申了 Fed 持續緩步升息的立場，市場認為 Fed 年內可能升息稍緩，但高盛 (Goldman Sachs) 經濟學家表示，市場很可能解讀錯誤，低失業率其實更可能促使聯準會在 2019 年升息 4 次。

上週全球央行年會在傑克森霍爾 (Jackson Hole) 舉行，聯準會主席鮑爾闡述當前經濟風險與 Fed 的因應之道，市場普遍解讀鮑爾將繼續採取溫和式升息的作法。

然而，在聯準會研究發布後第二天鮑爾才發表演說，此研究實際預示聯準會將採用更強硬的策略。