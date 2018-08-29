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蘇貞昌與四大住宅政策團體代表座談　暢談住宅政策

記者陳志仁／新北報導2018/08/29 21:28
▲「社會住宅推動聯盟」、「房市行動改革組織」、「OURS都市改革組織」、「崔媽媽基金會」等團體，今日拜會蘇貞昌並暢談住宅政策。（圖／陳志仁攝影，2018.08.29）
▲「社會住宅推動聯盟」、「房市行動改革組織」、「OURS都市改革組織」、「崔媽媽基金會」等團體，今日拜會蘇貞昌並暢談住宅政策。（圖／陳志仁攝影，2018.08.29）

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（29）日與「社會住宅推動聯盟」、「房市行動改革組織」、「OURS都市改革組織」、「崔媽媽基金會」等團體，暢談住宅政策；蘇貞昌表示，社會住宅是對的政策，如果他當選市長，會配合中央推估新北市的5萬2千戶為目標來努力。

住宅團體由都市改革組織秘書長彭揚凱、勞工陣線主任洪敬舒、崔媽媽基金會執行長呂秉怡、社會福利總盟秘書長孫一信、台少盟秘書長葉大華，及勞工陣線教育推廣部主任楊書瑋今日帶著「六都大選民間版住宅政策白皮書」，與蘇貞昌會談住宅政策；蘇貞昌也是六都之中，第一位與四大住宅政策團體會談住宅政策的市長候選人。

四大住宅政策團體代表向蘇貞昌提出四大建議，包括「引導市場空屋釋出」、「落實可負擔租金」、「持續推動社會住宅」、「學生居住問題納入住宅政策」；蘇貞昌也提出他的住宅政策，包含「持續推動社會住宅」、「以可負擔租金理念改革新北市租金補貼政策」、「住宅政策協助改善大學生居住問題」，及「政府興建社會住宅房屋稅地價稅稅率0％」等。

彭揚凱表示，住宅政策分為中央及地方，蓋社會住宅對於地方政府及民間來說是效益最高的方式，總統蔡英文承諾8年20萬戶及「實價登錄」方向是對的，希望蘇貞昌能延續推動；孫一信說，目前新北市府不分一戶有多少人口、也不分地區，社會住宅一戶租金補貼皆為4000元，「這樣補貼方式太粗糙也不公平」，政策應該依不同的狀況給予補貼，才能真正「落實可負擔租金」。

洪敬舒認為，地方政府要透過調整稅率鼓勵民間釋出，提出政府必須「引導市場空屋釋出」的想法；葉大華強調，從文大學生宿舍的爭議，顯示學生租屋是長期以來的問題，因此「學生的居住問題更應該納入住宅政策」，政府可以透過與大學合作，以學校出地、政府出錢的方式興建宿舍，讓學生租得安全又有保障。

蘇貞昌指出，「各位講的問題就是我想要解決的問題！」強調如果他當選市長，他一定會積極爭取中央的資源與經費來協助，未來會以政策的工具鼓勵民間投入興建；也會因地制宜，例如在大學附近有提供大學生的社宅，在工業區附近興建給勞工朋友的社宅，讓最有需求的市民可以獲得幫助，還要於社宅中完善長照、托育設備等社福資源，讓市民住得安心。

其次，目前新北社宅租金補貼作法的確太過粗糙，不夠公平，也不符合住宅法中可負擔租金的精神；另有關大學生居住問題納入住宅政策的部分，這與他之前已公布包含「在大學密集區域興建大學聯合宿舍、非密集區域的社會住宅提供大學生申請、推動租金補貼與包租代管的大學生租屋專案」等措施相同，未來如果擔任市長，會積極推動。

蘇貞昌提到，新北市是最需要社會住宅，如果中央來協助興建，歡迎都來不及，地方政府還要對中央政府收地價稅、房屋稅就不公平，這樣等於「左手收右手的稅；此外，其它五都已經宣示或通過，由政府興建社會住宅「房屋稅」與「地價稅」稅率降為0％，只有新北市不願意，如果他當選市長，他會說服議會比照其他五都稅率降為0％，將中央的協助更有效率，社宅租金也能降低。

關鍵字蘇貞昌住宅政策社會住宅
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