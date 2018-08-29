影／北捷龍山寺站驚傳婦人「持刀亂揮」　乘客恐慌竄逃

台北捷運驚傳乘客持刀案！今（ 29 ）日晚間 7 點 28 分左右，板南線一輛列車抵達龍山寺站時，一名身穿灰色上衣的 56 歲李姓婦人，突然拿出刀子亂揮，嚇壞車廂內所有乘客，急忙奔逃下車求救。站務人員獲報後隨即將婦人壓制在地，目前警方已將李婦帶回偵訊，確切犯案動機仍待進一步調查釐清。

有網友在 PTT 發文表示，婦人在車廂內手拿水果刀，一旁的夫妻小心翼翼問她「拿著刀要幹嘛？」卻反遭對方嗆罵，直到捷運到了龍山寺站後，該對夫妻大喊她有刀，嚇得大批乘客在車廂內狂奔，還有人噴灑滅火器防身，掀起不小的騷動。

警方表示，當時剛好車廂有刑大預防組楊姓警務員和熱心民眾合力壓制，否則後果不堪設想。不過，過程中楊警右腳被刀劃傷，目前已送醫治療。至於李婦則被帶到萬華桂林派出所，偵訊過程中頻頻喊要回家，疑似精神有異常，確切事發原因仍待調查釐清。

對此，台北捷運公司指出，事發當下有乘客啟動對講機，行控中心也立即依照 SOP 通知 110 ，並緊急疏散車上約 800 名乘客，處理時間約 2 分鐘。



▲有網友拍下乘客竄逃過程，直呼「好恐怖！」（圖／翻攝自爆料公社）