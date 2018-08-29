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娛樂

這本書世上最昂貴　價值3億7000萬台幣

記者翁新涵╱台北報導2018/08/29 21:03
▲片中《美國鳥類》書籍，雖然是仿製品，但就連書的重量也跟真品一樣重達44磅（約20公斤）。（圖／采昌，2018.08.29）
▲片中《美國鳥類》書籍，雖然是仿製品，但就連書的重量也跟真品一樣重達44磅（約20公斤）。（圖／采昌，2018.08.29）

一場發生在2004年的竊盜案，震驚了美國社會。四位大學生受到犯罪電影影響，決定闖入圖書館，搶走價值1200萬美元（約新台幣3億7000萬元）的《美國鳥類》（The Birds of America）。該書不僅是現今世上最昂貴的圖書，也是當時世界上最大的圖書。只見這群中二屁孩小書不偷偷大書，偷書不成還被抓，而這個離奇又讓人哭笑不得的真實故事，最近被改編成電影《美國動物》。

不過，一本書怎麼會價值3億7000萬元台幣呢？對此，導演借用片中台詞回應：「你們可以想像，這本書裡有很多幅畢卡索的畫！」 《美國鳥類》出版於19世紀，是套大型鳥類學圖冊；書中共有435張插圖，等比例呈現美國489種鳥類，以及1065隻飛禽，是一本長100公分、寬66公分的巨大尺寸書籍。


▲史上最魯莽搶案《美國動物》登上大銀幕。（圖／采昌，2018.08.29）

《美國動物》描述中二華倫、文青史賓賽、學霸艾瑞克、健身狂查斯，這四位平凡的美國青年，因為不滿自己庸庸碌碌、乏善可陳的平凡人生，竟然異想天開，打算偷竊學校圖書館中價值連城的骨董書籍－－奧杜邦的《美國鳥類》。他們仿造犯罪電影情節，精心策畫偷竊與贓物的交易計畫。不過計畫永遠趕不上變化，他們在偷竊過程中犯下天大錯誤，也讓他們開始質疑這場竊案，根本是個不切實際的美國夢…。

關鍵字美國動物美國鳥類
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