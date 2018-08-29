鄭崇華：美中貿易戰走勢難測 台達電在陸發展依舊不錯

台達電 (2308-TW) 創辦人暨榮譽董事長鄭崇華今 (29) 日出席平面媒體「天下企業公民獎」頒獎活動表示，雖然美中貿易戰未來走勢難以預測，但大陸目前的發展看起來還是不錯，也呼應他日前提到將持續深耕大陸的說法。

鄭崇華指出，美中貿易戰是否延續、全球貿易壁壘是否會成常態，都得看美國總統川普的態度，但就站在產業角度來看，台達電還是很冷靜地處理這件事，且他認為目前大陸的發展狀況依舊不錯。

鄭崇華 23 日出席京台科技論壇峰會致詞時就曾指出，雖然美中貿易戰不論對台達電本身、客戶或供應商都深受影響，但仍會持續深耕大陸，從未考慮撤資。