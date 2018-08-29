〈鉅亨觀點〉央行大動作對外釋疑為哪樁 其實是楊金龍

台灣央行總裁楊金龍今 (29) 日罕見召開記者會，對台灣國際收支帳中金融帳長期淨流出做詳細說明，此舉不同於前任總裁彭淮南多半不對外表態的作風，令市場相當好奇，究竟楊金龍為何要忽然大動作強調金融帳淨流出並非全然壞事，而實際原因，可從其細心個性和積極向外界溝通的企圖心細究。

楊金龍今年初走馬上任，從一開始被外界認為將是最沒有聲音的總裁，到現在其實才短短半年，已看出其逐漸和前任總裁彭淮南走出不一樣的路。

過去彭淮南除了在每年共 4 次的央行理監事會議後接受記者公開提問，以及到立法院接受立委備詢外，其餘時間可說是神隱。