張軒睿入圍「最佳男主角」成黑馬　林心如讚：他非常努力

張軒睿以《我的男孩》首次入圍今年金鐘獎最佳男主角，第一時間接到入圍通知時，他說：「收到消息時，我激動到全身都在抖，腦袋一片空白！真的很謝謝金鐘評審的肯定，更謝謝八大、輔軍導演、心如姊、君平姊、譽庭老師還有《男孩》的全體工作人員！沒有他們就沒有大家看到的安慶輝！！我一定會繼續努力！」

第53屆金鐘獎於今（29）日公布入圍名單，其中入圍「戲劇節目男主角獎」不乏先前備受討論的李國毅、黃健瑋，兩人雙雙以《麻醉風暴2》入圍；首度演出植劇場《花甲男孩轉大人》的盧廣仲；以及演出《台北歌手》的莫子儀皆入圍此獎，最大的黑馬莫過於演出《我的男孩》的張軒睿。

演出女主角身兼製作人的林心如，則開心表示：「非常為軒睿高興，《我的男孩》他非常的努力，祝福他。」



▲張軒睿、林心如在《我的男孩》大談姊弟戀。（圖／八大提供，2018.08.29）

此外，李國毅今年的懸疑力作《1006的房客》，收視、口碑都叫好叫座，與飾演好兄弟以及得力助手的許光漢皆有亮眼表現，但該劇僅有謝沛恩入圍「戲劇節目女配角獎」，讓人相當意外。



▲許光漢在《1006的房客》中，演出腹黑大魔王，無緣此次金鐘獎。（圖／記者林柏年攝，2018.06.07）

三度問鼎金鐘獎的是元介，憑藉《阿青 回家了》入圍「迷你劇集（電視電影）男配角獎」，當下正在拍攝MV的他，正巧導演周美玲也在場協助，一得知入圍，他馬上抱著導演尖叫，「第三度入圍金鐘獎，謝謝導演、評審以及對手，也很替琄姊（王琄）開心！最開心當然是努力的作品被看見。」



▲是元介三度問鼎金鐘。（圖／中天提供，2018.08.29）

身為金鐘獎常客的王琄，也以《阿青 回家了》入圍「迷你劇集（電視電影）女配角獎」，得知入圍那瞬間她全身起雞皮疙瘩，「超開心的！平時努力耕耘，謝謝評審有看見。如何從以前角色印象中超越自己，是我接下來的考驗，無論幾歲，我將會繼續挑戰下去。」



▲王琄已是金鐘常客。（圖／中天提供，2018.08.29）