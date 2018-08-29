林志玲慈善年曆邁入第十年　精選私藏照曝光

正能量女神林志玲拍攝慈善年曆今年正式邁入第十年，不同於以往將焦點聚集在林志玲的美貌上，2019年版將集結十年來志玲姊姊行善做愛心的公益歷程、精選歷年的年曆作品以及十年來幫助過的受助對象合照，一齊收錄在2019最新年曆中。



▲「在有能力的時候，做應該做的事情。」是林志玲一直以來不斷告訴自己的話。（圖／momo購物網提供, 2018.08.29）