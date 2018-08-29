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娛樂

林志玲慈善年曆邁入第十年　精選私藏照曝光

娛樂中心／綜合報導2018/08/29 21:04
▲林志玲呼籲社會大眾，讓我們一起保持一顆簡單純真的心，持續為了夢想而發光。（圖／momo購物網提供, 2018.08.29）
▲林志玲呼籲社會大眾，讓我們一起保持一顆簡單純真的心，持續為了夢想而發光。（圖／momo購物網提供, 2018.08.29）

正能量女神林志玲拍攝慈善年曆今年正式邁入第十年，不同於以往將焦點聚集在林志玲的美貌上，2019年版將集結十年來志玲姊姊行善做愛心的公益歷程、精選歷年的年曆作品以及十年來幫助過的受助對象合照，一齊收錄在2019最新年曆中。


▲「在有能力的時候，做應該做的事情。」是林志玲一直以來不斷告訴自己的話。（圖／momo購物網提供, 2018.08.29）

「在有能力的時候，做應該做的事情。」是林志玲一直以來不斷告訴自己的話。她認為，唯有用自己的力量影響更多的人、作好的事情，這個世界才會變得更加美麗！志玲姊姊慈善年曆扣除成本，義賣所得全數捐給基金會所協助的弱勢兒少機構，包括0-6歲腦麻兒、遲緩兒、聽損兒所需之早期療育學習計畫，並針對中低收入戶、單親、隔代教養等經濟弱勢家庭的孩子提供學習經費與醫療補助。


▲志玲姊姊捐助兒童醫院心臟治療儀器探訪病童。（圖／momo購物網提供, 2018.08.29）

另外，在急難救助方面更協助需要幫助的民眾，例如高雄81氣爆事件捐助受災家庭的子女教育學費及生活物資、協助災區學校設備的重建，協助八仙塵爆傷者身心理重建計畫募款，以及捐助台南地震受災家庭未成年子女的學習費用等。

關鍵字林志玲八仙塵爆台南地震高雄81氣爆慈善年曆
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