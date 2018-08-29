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中央社

法國繼徵汽水稅後 有意對過鹹食品課稅

中央社2018/08/29 20:46
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者曾依璇巴黎29日專電）法國自2013年起對含糖飲料課稅，促使食品業者在配方中減糖，以維護國民健康；但對健康有害的不只是過量的糖，國民議會委員會準備提出建議，有意對太鹹的食品課稅。

早在中世紀，法國皇室就曾課徵鹽稅，當時鹽的買賣由皇室壟斷，平民一次只能少量購買。這種鹽稅在數百年間數度廢除與復徵，最後於1945年永久廢除。

但法國國民議會委員會建議課徵的鹽稅並非指鹽本身，而是基於健康理由，針對食品中的鹽分課稅。

「費加洛報」（Le Figaro）28日報導，國民議會的工業化食品供應調查委員會預計9月底提出報告，內容建議針對太鹹的食品課稅，例如調理包和麵包，藉此促使食品製造業者減鹽。

委員會報告人克魯齊（Michele Crouzet）說：「法國人每天平均食用10到12公克的鹽，是世界衛生組織（WHO）建議每天5公克的兩倍。」她認為，消費者攝取的鹽分主要來自調理包或現成餐點，這類食品近年在市場上越來越多。

法國於2013年開徵汽水稅（taxe soda），針對含糖飲料課稅，是為了阻止人民攝取過量的糖分，導致肥胖、齲齒、糖尿病等疾病。最初實施的是每100公升飲料稅為7.53歐元（約新台幣270元），後來進一步採漸進式稅率，飲料中的糖分越多，稅率就越高，藉此鼓勵業者從配方中減糖。

根據報導，5年來，多數大型食品製造業者和零售商都配合在產品中減糖及減鹽15%到30%，但國民議會的工業化食品供應調查委員會認為還不夠，畢竟已有科學研究證實過量攝取糖、鹽和油脂，對人體健康非常不利，會造成慢性病和肥胖等。

克魯齊表示，「我們必須強制食品業者幫助消費者去除吃太甜、吃太鹹的習慣，製造者常常可以少放20%的鹽，而不影響味道和食品安全」，如果個別消費者買回產品後想多放點鹽也可以，這就要從教育著手。

這份報告還提到要更精確地把食品添加物分級，以更妥善地規範使用；還要在小學加強教育，養成良好飲食習慣；以及在電視的兒少節目播放期間，限制加工食品的廣告。（編輯：郭中翰）1070829

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