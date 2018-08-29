法國繼徵汽水稅後 有意對過鹹食品課稅

（中央社記者曾依璇巴黎29日專電）法國自2013年起對含糖飲料課稅，促使食品業者在配方中減糖，以維護國民健康；但對健康有害的不只是過量的糖，國民議會委員會準備提出建議，有意對太鹹的食品課稅。

早在中世紀，法國皇室就曾課徵鹽稅，當時鹽的買賣由皇室壟斷，平民一次只能少量購買。這種鹽稅在數百年間數度廢除與復徵，最後於1945年永久廢除。

但法國國民議會委員會建議課徵的鹽稅並非指鹽本身，而是基於健康理由，針對食品中的鹽分課稅。

「費加洛報」（Le Figaro）28日報導，國民議會的工業化食品供應調查委員會預計9月底提出報告，內容建議針對太鹹的食品課稅，例如調理包和麵包，藉此促使食品製造業者減鹽。