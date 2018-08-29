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中央社

總統府：中國衝擊安全穩定 國際社會須遏止

中央社2018/08/29 20:47
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者葉素萍台北29日電）總統府今天表示，中國近期在國際社會以威脅民間企業更改台灣名稱等作為，引起各國疑慮，也衝擊國際社會的安全與穩定，國際社會必須共同協力遏止。

中國施壓各大航空公司更改網站上的台灣名稱，美國航空、達美航空、夏威夷航空及聯合航空等4家美國航空公司於7月25日最後期限被迫做出部分修改，改用城市名稱當作標示。不過聯合航空最近另出奇招，將台灣、中國、香港改用「貨幣」作為地點標示，連國名也不標出「中國」。

總統府發言人林鶴明今天指出，國際社會都注意到，並非台灣所單獨面對，中國近期以來的國際行為，無論在區域間升高軍事壓力，在國際社會以威脅民間企業更改台灣名稱在內，涉入各國內部事務，干預市場秩序，在在都引起各國疑慮，也衝擊國際社會的安全與穩定。

他說，面對這樣的情勢，國際社會必須共同協力於減少、遏止這類行為的持續擴散，以維護國家自由民主以及國際社會的安全與穩定。

林鶴明也再次呼籲，維持兩岸間的和平穩定、確保人民福祉，是兩岸雙方共同的責任與目標。作為兩岸以及區域間一員，北京當局應當珍惜得來不易的兩岸與區域和平穩定，善盡國際責任，共同為兩岸、區域間的安全與福祉做出貢獻，這才是兩岸人民與國際社會所期待。（編輯：楊玫寧）1070829

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