推全民議政 金門議員參選人促議事直播

（中央社記者黃慧敏金門縣29日電）107年地方公職人員選舉登記第3天，金門縣縣議員有5人完成登記。其中，民進黨首位經由初選民調提名的蔡建偉和無黨無派的董森堡都主張推動議事直播，建立全民議政。

金門縣選委會傍晚表示，今天受理縣長1人登記、縣議員5人、鄉鎮長5人，以及村長、代表多人登記。

縣議員部分，蔡建偉是在金門縣黨部主委吳增允等人陪同下完成登記作業。蔡建偉提出「推動青年自有房屋」等5大政見訴求，並表示將發揮網路操作專長，推動如「議事公開轉播」、「促進縣政透明」等資訊公開的改革，讓金門縣政府真正實踐民主價值，還權於民。