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中央社

再釋對日善意 李克強：中日長期友好靠青年

中央社2018/08/29 21:11
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北29日電）在對日關係上，中國持續展現善意。中國國務院總理李克強今天向一場兩國青年交流活動中致賀詞。他說，推動中日關係長期合作和友好，終究要靠深植兩國青年的彼此信任。

新華社報導，2018年「紀念中日和平友好條約締結40周年中日大學生千人交流大會」29日在北京大學舉行，共有兩國1000餘名大學生參加。中國務院總理李克強和日本首相安倍晉三分別致賀詞。

李克強說，他和安倍晉三都認為應當繼續秉持當年締約精神，推動中日關係長期健康穩定發展。他重申願與日方在兩國間4個政治文件基礎上，「以史為鑒，面向未來，深化互利合作，促進共同發展，維護繁榮穩定」。

他也表示，中日兩國的青年人怎麼看對方，會影響兩國關係今後的走向和發展。推動中日關係長期合作和友好，終究要靠深植兩國青年彼此信任，中國政府將一如既往支持兩國青年互訪交流。

報導也引述安倍晉三的致賀詞表示，李克強5月訪問日本，對日中關係發展具有重大意義。兩國應發展長期友好穩定的關係，雙方應繼續推進青少年交流。

今年是中日和平友好條約簽定40周年，曾經在2012年日本將釣魚台列嶼國有化時達到高點的反日情緒，去年開始明顯走向緩和。

除了中國總理在暌違7年後於今年再度訪日，日本經濟新聞報導，兩國將成立協議機制，推動放寬日本食品輸入大陸的限制。

此外，上海師範大學原定8月上旬舉行「慰安婦問題國際研討會」，日媒報導，校方接到中國外交部通知，希望不要在這個時期舉行研討會，最後研討會取消。不過，中國外交部發言人否認外交部介入。（編輯：張淑伶）1070829

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