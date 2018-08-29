再釋對日善意 李克強：中日長期友好靠青年

（中央社台北29日電）在對日關係上，中國持續展現善意。中國國務院總理李克強今天向一場兩國青年交流活動中致賀詞。他說，推動中日關係長期合作和友好，終究要靠深植兩國青年的彼此信任。

新華社報導，2018年「紀念中日和平友好條約締結40周年中日大學生千人交流大會」29日在北京大學舉行，共有兩國1000餘名大學生參加。中國務院總理李克強和日本首相安倍晉三分別致賀詞。

李克強說，他和安倍晉三都認為應當繼續秉持當年締約精神，推動中日關係長期健康穩定發展。他重申願與日方在兩國間4個政治文件基礎上，「以史為鑒，面向未來，深化互利合作，促進共同發展，維護繁榮穩定」。