姚文智登記參選喊政策　吳思瑤細說5個S

民進黨台北市長參選人姚文智29日登記參選，大喊「政策！政策！政策！」不過陪同的黨籍議員少之又少，只有一位不期而遇的簡舒培。姚的首席發言人吳思瑤受訪時表示，這次登記本來就沒有邀請議員來，事前也都取得議員的理解，「設定本來就是這樣」。

吳思瑤指出，由於議員每天都有各自的行程，也都算好自己的黃道吉時，各自在近日內登記參選，所以姚文智的競選團隊事前都有跟議員們打過招呼，也取得他們的理解，姚登記參選本來就沒有要刻意安排議員陪同。

吳思瑤說，這次陪同姚文智登記的人，都是過去跟姚從高雄選到台北的人，例如那些基層麥克風手，就是到處替姚做推銷的，是長期站在姚身邊的人，還有姚姚姐妹會、柴契爾夫人（菜市場夫人），以及打算參選里長、尋求連任的人，加上一些年輕朋友，「我們就是男女老少，基層的社區好朋友一起陪姚文智去，設定本來就是這樣」。