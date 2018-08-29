姚文智登記參選喊政策　吳思瑤細說5個S

民進黨台北市長參選人姚文智29日登記參選，大喊「政策！政策！政策！」不過陪同的黨籍議員少之又少，只有一位不期而遇的簡舒培。姚的首席發言人吳思瑤受訪時表示，這次登記本來就沒有邀請議員來，事前也都取得議員的理解，「設定本來就是這樣」。
吳思瑤指出，由於議員每天都有各自的行程，也都算好自己的黃道吉時，各自在近日內登記參選，所以姚文智的競選團隊事前都有跟議員們打過招呼，也取得他們的理解，姚登記參選本來就沒有要刻意安排議員陪同。
吳思瑤說，這次陪同姚文智登記的人，都是過去跟姚從高雄選到台北的人，例如那些基層麥克風手，就是到處替姚做推銷的，是長期站在姚身邊的人，還有姚姚姐妹會、柴契爾夫人（菜市場夫人），以及打算參選里長、尋求連任的人，加上一些年輕朋友，「我們就是男女老少，基層的社區好朋友一起陪姚文智去，設定本來就是這樣」。
至於姚文智口中的政策，吳思瑤說，姚文智會提比較大型的，以區域為主的政策，例如姚之前提過的「Skyline」是西區水岸再生；「Street Life」是東區街道優質生活；「Smart City」是智慧經濟大城；「Smile Generation」是含括青年就業、公宅、第二胎國家養、長照等老中青三代照顧；「Safe Network」是安心居學網，5個s點的政見，未來會將這些點串連得更全面。
吳思瑤強調，現在三個藍綠白三個陣營，只有姚文智一直講政策，但台北市長柯文哲理應要在政策基礎上被檢視做得好不好，所以姚文智的幕僚最近也在檢視柯P新政，會去挑選出有做到跟沒做到的部分，並逐一審視，尤其要批判丁守中「沒有政見、沒有政見、沒有政見」，未來姚文智會回到一個以政見為基底、核心的選舉戰略。
吳思瑤說，未來就是柯文哲做不好就罵柯，丁守中沒提就罵丁，不會把誰當成主要目標，重申「我們不打柯、不打丁，打也是主打自己的政策」。