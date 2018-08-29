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政治

姚文智登記參選喊政策　吳思瑤細說5個S

記者林仕祥／台北報導2018/08/29 21:42
▲民進黨台北市長參選人姚文智在競選總幹事洪耀福及團隊發言人吳思瑤陪同下，赴台北市選委會登記參選，繳納保證金。（圖／記者林柏年攝，2018.08.29）
▲民進黨台北市長參選人姚文智在競選總幹事洪耀福及團隊發言人吳思瑤陪同下，赴台北市選委會登記參選，繳納保證金。（圖／記者林柏年攝，2018.08.29）

民進黨台北市長參選人姚文智29日登記參選，大喊「政策！政策！政策！」不過陪同的黨籍議員少之又少，只有一位不期而遇的簡舒培。姚的首席發言人吳思瑤受訪時表示，這次登記本來就沒有邀請議員來，事前也都取得議員的理解，「設定本來就是這樣」。

吳思瑤指出，由於議員每天都有各自的行程，也都算好自己的黃道吉時，各自在近日內登記參選，所以姚文智的競選團隊事前都有跟議員們打過招呼，也取得他們的理解，姚登記參選本來就沒有要刻意安排議員陪同。

吳思瑤說，這次陪同姚文智登記的人，都是過去跟姚從高雄選到台北的人，例如那些基層麥克風手，就是到處替姚做推銷的，是長期站在姚身邊的人，還有姚姚姐妹會、柴契爾夫人（菜市場夫人），以及打算參選里長、尋求連任的人，加上一些年輕朋友，「我們就是男女老少，基層的社區好朋友一起陪姚文智去，設定本來就是這樣」。

至於姚文智口中的政策，吳思瑤說，姚文智會提比較大型的，以區域為主的政策，例如姚之前提過的「Skyline」是西區水岸再生；「Street Life」是東區街道優質生活；「Smart City」是智慧經濟大城；「Smile Generation」是含括青年就業、公宅、第二胎國家養、長照等老中青三代照顧；「Safe Network」是安心居學網，5個s點的政見，未來會將這些點串連得更全面。

吳思瑤強調，現在三個藍綠白三個陣營，只有姚文智一直講政策，但台北市長柯文哲理應要在政策基礎上被檢視做得好不好，所以姚文智的幕僚最近也在檢視柯P新政，會去挑選出有做到跟沒做到的部分，並逐一審視，尤其要批判丁守中「沒有政見、沒有政見、沒有政見」，未來姚文智會回到一個以政見為基底、核心的選舉戰略。

吳思瑤說，未來就是柯文哲做不好就罵柯，丁守中沒提就罵丁，不會把誰當成主要目標，重申「我們不打柯、不打丁，打也是主打自己的政策」。
 

關鍵字姚文智吳思瑤台北市長選舉政策
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