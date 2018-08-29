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影／張麗善完成參選登記　為家鄉雲林上場做主角

記者蘇榮泉／雲林報導2018/08/29 21:27
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國民黨提名雲林縣長候選人張麗善今（29）日在弱勢團體代表、青年農民代表以及家人的陪同下，正式登記參選。她強調自己過去參與公共事務的開端，就是為了替弱勢族群服務，自己會抱著這樣的初衷來建設雲林，為自己熱愛的這塊土地打拼，為家鄉雲林上場做主角。

張麗善今日正式登記參選，雲林縣脊椎損傷協會前理事長李志琴、林秀妹，以及雲林縣青年農民聯誼會長盧傳期、副會長陳鳳義都到場力挺表達支持。張麗善表示，面對此次的參選，心中充滿感謝。


▲縣長候選人張麗善今在弱勢團體代表、青年農民代表現身力挺下，大陣仗登記參選。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.08.29）

張麗善說自己常常回想起過去踏上政治這條路的過程，其實起初很單純只是為了替弱勢朋友爭取屬於他們應有的權利。張麗善指出，因為自己的父親就是一位身障人士，因為父親的關係，讓她體會到身障朋友在生活上有多麼的不便，所以後來成立脊髓損傷協會，把對爸爸的愛，推而廣之到每一位弱勢的朋友身上。

張麗善表示，自己從小到大都在雲林這塊土地上生活，從來沒有離開過雲林，從雲林的女兒變成雲林的媳婦，她生在雲林、長在雲林、也將在這塊土地終老，她所有的家人都在雲林生活，因此她對這塊土地只有更深切的期許，也一定會盡全力讓雲林變得更好。


▲張麗善今日在家人的陪同下正式登記參選雲林縣長。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.08.29）
 
張麗善也對今日現身力挺的身障團體表達感謝，張麗善表示，除了感謝他們現身力挺。更要感謝的是他們二十多年以來信任。這幾天雨勢猛烈，張麗善也提到，她看到雲林各地農業災損這麼嚴重，到處都有淹水、積水，這表示雲林還有很多事情要做，還有很多問題要解決，她真心期盼雲林更好，也會秉持著這樣的初心、這樣的愛，來建設家園。

張麗善強調，數十年來，她為家鄉奮鬥，為弱勢謀福利，還有為摯愛的鄉親們打拼，都是為了「愛雲林」這個初衷，她永遠不會忘記。未來也將帶著這樣的初衷，去完成使命。

關鍵字雲林縣縣長候選人張麗善雲林上場登記參選
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