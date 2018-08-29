NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家金視獎金視大小事色區
即時跑馬燈《麻醉2》入圍10獎　藍正龍恭賀白冰冰率新秀問鼎金鐘：聽天由命遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
娛樂

金鐘入圍綜藝無遺珠　評審：新的力量開始了

記者吳維書／台北報導2018/08/29 21:29
▲左起柯淑勤、傅孟柏盛裝出席金鐘入圍記者會。（圖／三立提供 , 2018.8.29）
▲左起柯淑勤、傅孟柏盛裝出席金鐘入圍記者會。（圖／三立提供 , 2018.8.29）

「第53屆電視金鐘獎入圍名單公布記者會」今（29）日舉辦，藝人柯淑勤、傅孟柏也盛裝出席，入圍名單一公布，幾家歡樂幾家愁，外界相當關心是否有遺珠，對此，評審團主委吳洛纓表示，「現在的結果就是代表評審的取向，今年送件量變大，有一股新的力量開始了，而且也有很多老將堅持崗位。」

在入圍名單公布當下，吳洛纓也直言隱憂，「比如自然科學類，需要投注大筆資金長期經營，這些短時間其實看不到快速成效，是需要長時間經營的。綜藝類的部分，雖然在有限條件要做好，但很令人感動，大哥、大姊們長時間投注，很多老將始終堅持崗位。」她坦言，「今年送件量變大，有一股新的力量開始了，很多新的演員出現，他們正在成熟化。」被問到是否有遺珠產生？她回應，「現在的結果就是代表評審的取向。」


▲評審團主委吳洛纓回應外界提問。（圖／三立提供 , 2018.8.29）

談到戲劇入圍名單，吳洛纓透露，「女主角今年特別難選，大家都在想辦法要做出最好的表演，我們在評審的時候，是看當時報名的所有角色，並不存在分配之說；迷你劇集，競爭最激烈，相反的，對長劇集來說，希望更精緻、更多樣，期待民間資金可以進來。」至於綜藝入圍名單，她坦言自己非該類評審，但在討論過程中，該類評審相當肯定老將，並無討論遺珠的聲浪。

關鍵字金鐘獎老將吳洛纓
九孔盛裝出席滿身大汗　濃妝崩塌《粽邪》夏于喬首映開高衩辣秀美腿

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan