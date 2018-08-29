金鐘入圍綜藝無遺珠　評審：新的力量開始了

「第53屆電視金鐘獎入圍名單公布記者會」今（29）日舉辦，藝人柯淑勤、傅孟柏也盛裝出席，入圍名單一公布，幾家歡樂幾家愁，外界相當關心是否有遺珠，對此，評審團主委吳洛纓表示，「現在的結果就是代表評審的取向，今年送件量變大，有一股新的力量開始了，而且也有很多老將堅持崗位。」

在入圍名單公布當下，吳洛纓也直言隱憂，「比如自然科學類，需要投注大筆資金長期經營，這些短時間其實看不到快速成效，是需要長時間經營的。綜藝類的部分，雖然在有限條件要做好，但很令人感動，大哥、大姊們長時間投注，很多老將始終堅持崗位。」她坦言，「今年送件量變大，有一股新的力量開始了，很多新的演員出現，他們正在成熟化。」被問到是否有遺珠產生？她回應，「現在的結果就是代表評審的取向。」