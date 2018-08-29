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中央社

公投連署 國民黨幸福盟都有信心成案

中央社2018/08/29 21:23
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者劉麗榮台北29日電）中國國民黨發言人洪孟楷今天說，國民黨所提3個公投案絕對都是民眾自發性連署，相信最後達標沒有問題。下一代幸福聯盟表示，已有2案完成點收作業，不良率極低。

國民黨3個公投案遞交總數145萬6966份連署書，幸福聯盟3案也遞交總數198萬2100份連署書。數量相當龐大，中選會今天截至晚間7時，已點收完5案的連署書，並寄送各戶政機關查對。

洪孟楷受訪指出，這些連署書都是經過各黨部組織連署，皆為民眾自發性簽署，或是帶回連署書後，給家庭成員連署，「絕對都是各個自然人的連署行為」，國民黨彙整後有篩選，根據內部精算，最後要達到連署門檻28萬1745人應該沒有問題。

洪孟楷說，中選會審查反空污、反深澳電廠公投案，遲至7月26日才通知領第二階段連署書，質疑中選會是否意圖利用行政手段阻撓，國民黨依相關規定造冊將連署書送達中選會，呼籲中選會一旦查對完成，應盡速對外宣布成案。

下一代幸福聯盟公民行動總召游信義晚間告訴中央社記者，目前中選會已點收完成的兩案，第一案婚姻定義公投，送件67萬8550份，經點收為66萬5042份，不良率1.9%；第二案適齡性平教育公投，送67萬100份，點收66萬8723份，不良率0.2%；第三案則尚未點收完成

游信義指出，幸福盟提出的連署書不良率非常低，除了正本、影本放錯位置，其他沒有太多問題，幸福盟特別設立造冊中心，依中選會的要求，分縣市、分鄉鎮，一目了然，就是希望減輕中選會工作人員的工作負擔。（編輯：林興盟）1070829

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