公投連署 國民黨幸福盟都有信心成案

（中央社記者劉麗榮台北29日電）中國國民黨發言人洪孟楷今天說，國民黨所提3個公投案絕對都是民眾自發性連署，相信最後達標沒有問題。下一代幸福聯盟表示，已有2案完成點收作業，不良率極低。

國民黨3個公投案遞交總數145萬6966份連署書，幸福聯盟3案也遞交總數198萬2100份連署書。數量相當龐大，中選會今天截至晚間7時，已點收完5案的連署書，並寄送各戶政機關查對。

洪孟楷受訪指出，這些連署書都是經過各黨部組織連署，皆為民眾自發性簽署，或是帶回連署書後，給家庭成員連署，「絕對都是各個自然人的連署行為」，國民黨彙整後有篩選，根據內部精算，最後要達到連署門檻28萬1745人應該沒有問題。