台灣協助南非弱勢團體 捐贈毛毯與輪椅

周唯中於捐贈儀式致詞時表示，台灣過去也曾接受國外援助，現在有能力回饋其他國家，將愛心善念繼續傳播下去，可謂施比受更有福。台灣民間慈善團體在南非耕耘多年，經常舉行發放愛心物資活動。

塔巴恩庫（Thaba Nchu）位於布魯方登市（Bloemfontein）東邊約60公里的傳統鄉鎮，黑人人口高達98%，主要以茨瓦納（Tswana）和蘇圖（Sotho）兩族為主。由於失業率極高，亟需幫助的貧困人民不少。

（中央社記者徐梅玉約翰尼斯堡29日專電）為協助弱勢團體，駐南非代表周唯中日前在布魯芳登市近郊塔巴恩庫社區中心，捐贈3000條毛毯及10張輪椅給當地有需要的百姓，8名南非國會議員及其他民意代表到場觀禮。

他表示，這次由中華民國政府主辦捐贈，特製包裝上印有來自台灣的愛（Love from Taiwan）字樣的毛毯，並配合國內普賢教育基金會提供的輪椅捐贈給當地民眾，盼望藉此傳遞來自台灣的愛心，造福更多弱勢團體，同時拉近兩國人民距離，加強民間友誼。

當日出席的南非國會議員代表表示，多年來該區屢次接受中華民國政府及民間團體組織物資，意味著台灣與南非深刻友誼。台灣是個尊重人權且不吝對他國伸出援手的國家，再次謝謝台灣的捐贈。

出席受贈儀式的低收入戶居民約200人，他們以祈禱和歌舞慶祝獲贈物資，同時向台灣表達感謝，場面溫馨感人。（編輯：陳惠珍）1070829