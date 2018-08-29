巴黎地鐵新服務 外籍遊客遭扒可在車站報案

（中央社記者曾依璇巴黎29日專電）巴黎地下鐵四通八達，觀光客常會利用，扒手也常出沒。巴黎大眾運輸公司上週起針對外籍遊客試行新服務，若遭竊可在6個大站報案，不用去警局，不僅更便利也加快處理程序。

巴黎大眾運輸公司（RATP）今天宣布，已於8月20日推出這項新服務，先小規模試行6個月，在6個地鐵站提供法、英雙語表格，外籍觀光客若遭扒竊，可在巴黎大眾運輸公司員工協助下填表，表格會直接送交巴黎檢方，加快案件處理速度。

對外籍觀光客來說，在車站報案，可及早取得報案證明以辦理保險理賠事宜，同時避免觀光客嫌去警察局麻煩或沒時間就不報案。