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巴黎地鐵新服務 外籍遊客遭扒可在車站報案

中央社2018/08/29 21:57
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者曾依璇巴黎29日專電）巴黎地下鐵四通八達，觀光客常會利用，扒手也常出沒。巴黎大眾運輸公司上週起針對外籍遊客試行新服務，若遭竊可在6個大站報案，不用去警局，不僅更便利也加快處理程序。

巴黎大眾運輸公司（RATP）今天宣布，已於8月20日推出這項新服務，先小規模試行6個月，在6個地鐵站提供法、英雙語表格，外籍觀光客若遭扒竊，可在巴黎大眾運輸公司員工協助下填表，表格會直接送交巴黎檢方，加快案件處理速度。

對外籍觀光客來說，在車站報案，可及早取得報案證明以辦理保險理賠事宜，同時避免觀光客嫌去警察局麻煩或沒時間就不報案。

提供這項服務的6站都是觀光客常使用的大站，包括一號線的羅斯福站（Franklin D. Roosevelt）、2號線的昂韋爾站（Anvers）、4號線的聖米歇爾-聖母院（St-Michel-Notre Dame）、8號線的歌劇院站（Opera）、11號線的市府站（Hotel de Ville）及郊區火車（RER）A線的戴高樂星站（Charles de Gaulle- Etoile）。

這項服務目前僅適用於無法立即確定竊賊、損失在1000歐元（約新台幣3萬5800元）以下的單純扒竊案，若事涉暴力攻擊或損失超過這個數額，還是要到警察局循正常管道報案。

大巴黎地區每年約有5000萬人次觀光客，其中40%為外籍，他們多數頻繁利用地鐵和郊區火車，因此巴黎大眾運輸公司在政府促進觀光的政策下，試著改善服務品質，例如在旅遊旺季安排穿綠色背心的工作人員，專門為外籍遊客解答各種疑問，還有維安人員巡邏、設置監視器以確保安全。（編輯：郭中翰）1070829

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