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中央社

加速抽排 真理大學麻豆校區積水漸退

中央社2018/08/29 21:41
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者楊思瑞台南29日電）台南市代理市長李孟諺今天下午前往真理大學麻豆校區查看積淹水排除情形，到傍晚已明顯改善。他說，這次降雨量實在太大，市府持續給予校方關心並協助排除淹水，沒有不聞不問。

真理大學麻豆校區在這波降雨後出現嚴重積淹水狀況，體育館一樓幾乎被淹滿，與外面的操場一起變成一片大水池，一度傳出有人到體育館裡面釣魚。

李孟諺表示，莫拉克颱風後，真理大學麻豆校區已9年沒有淹水，顯示麻豆排水經過整治，發揮了一定的效果。這次因降雨量實在太大，造成校區約10公頃淹水，如果以2到3公尺深計算，約有20萬公噸以上的水量，等於一個大湖。

他說，抽水機組日前先協助社區居民排除淹水；今天雨勢比較緩和之後，趁開學前儘速協助學校排除淹水。今天有大型抽水機9台，小型抽水機40台，希望抽水作業能順利於2天內抽至可以人力清理的程度。

積淹水至今天傍晚已明顯改善，體育館及建物周邊積水都已消退，剩下操場與球場的部分還有積水。

另外，媒體詢問北門區玉港里居民擔心社區再度淹水，陳情阻攔官員調走抽水機一事。李孟諺表示，因村落圍堤剛完成，正在驗收階段，原有16台抽水機；因應這次的豪雨，又調來了6台支援。

他說，水利署昨天準備把支援的6台抽水機調回嘉義，造成里民疑慮，所以產生一些衝突。經過溝通後，請水利署把這6台留下，市府另外再調別的機組給水利署，已化解這場衝突。

李孟諺指出，玉港里原有的16台抽水機都沒有壞；但有1台出現流量偏低、2台出現配電盤跳脫現象。調查後發現是雜草阻塞，只要拿掉就正常了；因受僱操作抽水機的當地居民還不熟悉故障排除方式，才會造成誤解。（編輯：吳佳穎）1070829

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