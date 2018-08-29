加速抽排 真理大學麻豆校區積水漸退

（中央社記者楊思瑞台南29日電）台南市代理市長李孟諺今天下午前往真理大學麻豆校區查看積淹水排除情形，到傍晚已明顯改善。他說，這次降雨量實在太大，市府持續給予校方關心並協助排除淹水，沒有不聞不問。

真理大學麻豆校區在這波降雨後出現嚴重積淹水狀況，體育館一樓幾乎被淹滿，與外面的操場一起變成一片大水池，一度傳出有人到體育館裡面釣魚。

李孟諺表示，莫拉克颱風後，真理大學麻豆校區已9年沒有淹水，顯示麻豆排水經過整治，發揮了一定的效果。這次因降雨量實在太大，造成校區約10公頃淹水，如果以2到3公尺深計算，約有20萬公噸以上的水量，等於一個大湖。