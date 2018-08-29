抗衡中國影響 美澳英法加強和太平洋島國關係

自2011年以來，中國已對太平洋地區提供13億美元的優惠貸款和贈款，成為這地區的第二大金主，僅次於澳洲。這使西方擔心，這些島國最終可能對北京欠下無力償還的債務。

太平洋地區人煙稀少，但爭取對這些島國的影響力相當重要，因為這些國家在聯合國等國際機構都有投票權，且也掌控資源豐富的龐大海域。

（中央社雪梨29日綜合外電報導）消息人士對路透社表示，美國、澳洲、法國和英國將在太平洋地區開設新的大使館、加強派駐人力，並增加和這些島國領袖往來的頻率，以反制中國在當地不斷坐大的影響力。

政府官員和外交人士透露，因應此一情況，澳洲、紐西蘭和美國都表示，將增加對這些島國的經濟援助，並擴大外交派駐人力。

要求不具名、對美方相關計畫有直接了解的美國政府消息人士指出：「我們對中國的作法感到擔心，那導致了（太平洋島國）無力支撐的債務。」

這名美國官員表示，華府須在太平洋島國派遣足夠的代表人員，好讓這些國家的政府知道，他們有哪些選項，同時接受其他地方所提供的協助有何後果。

這名官員透露，美方在未來兩年內，將增加派駐帛琉和密克羅尼西亞的外交人力，也可能包括斐濟在內。

要求匿名的澳洲政府消息人士透露，坎培拉可望在數週內，任命首位駐吐瓦魯高級專員，以迅速就任這個數月前才決定設置的職位。

外交和政府消息人士透露，英國將在2019年5月底前，在萬那杜、東加和薩摩亞3國新設高級專員公署；法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）則尋求在明年初，主辦邀請太平洋各國領袖參加的會議。

東加總理薄熙華（Akilisi Pohiva）本月稍早曾尋求其他太平洋島國政府支持，一起向中國要求勾銷不斷膨脹的債務。不過在北京對前述計畫表示不滿後，薄熙華突然打退堂鼓。

中國在太平洋地區建立影響力的方式，並不只是提供資金。

斐濟武裝部隊最高指揮官瑙波托（ViliameNaupoto）表示，該國預料會在今年底前，獲得一艘可以量繪海床地形圖的海道測繪船。這將是中國首度贈送軍事設備給太平洋國家；西方外交人士認為，北京企圖藉此攏絡太平洋地區較大經濟體之一斐濟。

美、澳、英、法也致力和太平洋地區建立關係。巴布亞紐幾內亞、斐濟和東加的部隊，下週將參加在澳洲北部外海舉行的為期兩週軍事演習，美、法和日本也會派員參加。在主辦國澳洲的邀請下，中國也會參加。（譯者：陳宜君/核稿：張佑之）1070829